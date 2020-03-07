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Bitcoin fiyatlarındaki yükselişin nedeni ne, artış devam edecek mi?

Bitcoin yatırımcılarını sevindiren hadiseler yaşanmaya devam ederken vatandaşlar Bitcoin fiyatlarındaki yükselişin nedeni ne ve artış devam edecek mi sorularının yanıtını merak ediyor. Kripto para yatırımcıları Bitcoin'in yeniden 10 bin doları aşarak eski günlerine dönmesini heyecanla bekliyor.

07 Mart 2020 Cumartesi 15:37
Bitcoin fiyatlarındaki yükselişin nedeni ne, artış devam edecek mi?

Bitcoin fiyatlarındaki hızlı yükseliş, Bitcoin yatırımcılarını da sevindiriyor. Bitcoin satın almayı düşünen de fiyatın daha da yükseleceğini düşünerek satın alma yoluna başvuruyor.

Bitcoin nasıl bu kadar hızlı yükseldi?

Bitcoin’in yükselişe geçmesinde uluslararası anlamda yaşanan gelişmelerin kritik bir rol oynadığı belirtiliyor. İlk olarak Hindistan’da yaşanan gelişmeler öne çıktığını belirtmekte fayda var. Hindistan’da kripto para ticaretinin yapılması ve ticaretin yapılmasına aracılık işlemleri serbest hale gelmiştir. Hindistan’da kripto para ticareti ve aracılık hizmetleri 2018 yılından bu yana yasaklanmıştı.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi konumundaki Hindistan’da kripto paraya serbestlik getirilmesi, dijital para sektörünü çok daha hareketli kılabilir.

Güney Kore ise kripto paraya ilişkin yeni bir mevzuatı yürürlüğe koyarak Bitcoin’deki olumlu gelişmeleri tetikledi. Yeni mevzuat gereğince kripto para borsaları çok daha güvenilir ve denetlenebilir hale getirilecek. Öte yandan kripto para sektörü ilerleyen günlerde de yasallaşmaya devam edecek.

Korona virüs, dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilerken küresel borsalarda inişli çıkışlı hareketler yatırımcıları tedirgin etmekte olduğundan yatırımcılar altenatif araçlara yönelim gösteriyor. Bitcoin’deki fiyat artışının temel sebeplerinden bir tanesi de korona virüs olarak gösteriliyor.

Fiyatı 10 bin doları geçebilir

Bitcoin fiyatının 10 bin doları aşıp eski günlerine geri dönebileceği ve dünyanın en fazla tercih edilen yatırım araçları arasına girmesi bekleniyor. Türkiye’deki pek çok bitcoin yatırımcısı da bu yükselişi olumlu bularak daha fazla yükselmesini temenni etmekte.

Son Güncelleme: 07.03.2020 15:37
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