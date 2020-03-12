Bitcoin ve Altın fiyatlarında sert düşüş!

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar kripto oara birimi Bitcon'i de etkiledi. 2019 Mayıs ayı sonrasında ilk kez son 24 saat içerisinde yüzde 20 oranında değer kaybeden BTC son zamanların en büyük düşüşünü yaşıyor.

Bir saat içerisinde değerinden 1.500 dolar kaybeden BTC, 5.900 dolara indikten sonra 6.700 dolara kadar yükseldi. Fakat son verilerde'in 6 bin 25 dolardan işlem gördüğü kaydedildi.

Ethereum (ETH)ise yüzde 30 oranında bir düşüşle 140 dolar ve XRP'nin de yüzde 18 düşüşle 0,17 dolar olmasının ardından görünen piyasa değerine göre ilk 100 coinden hiçbiri şu anda yükselişte olmadığı. Dünya Sağlık Örgütü’nün KOVID-19 salgınını küresel bir salgın olarak ilan etmesinin hemen ardından gelen bu düşüşün büyük bir satış dalgası ortaya çıktığı düşünülüyor.

Diğer taraftan haftaya 331 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı Salı günü aşağı yönlü harekete geçmiş ve 326 lirada dengelenmişti. Bugün, fiyatlarda her hangi bir değişiklik yaşanmayan altın aynı kur üzerinden işlem görmeye devam ederken gelen son bilgilerde çeyrek altın fiyatlarının ise serbest piyasada 528 alış ve 540 lira satış fiyatı üzerinden satıldığı aktarıldı.

