Boeing, 2020'den önce uçmasına izin verilmeyen 737 Max'ın üretimini durdurdu

ABD merkezli havacılı firması Boeing, kazalarla gündeme gelen ve 2020 yılından önce uçuşları yasaklanan 737 Max modelini Ocak ayında ara verilerek üretimin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Şirket ayrıca 12 bin kişinin çalıştığı tesislerinde üretimin bir süre duracağını fakat bu üretim durma aşamasında işçi çıkarma bir olayın olmayacağını duyururken, üretime tekrar ne zaman başlanacağı hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD'nin en büyük ihracat şirketlerinden biri olan Boeing firması üretimini askıya almasının Dünya genelinde tedarikçiler, havayolları ve finans sektörünün yanı sıra ABD ekonomisini etkileyeceğe benziyor. Boeing'in 737 modeli için yaklaşık olarak 900 ayrı şirket çalışıyor.

Şirkete ait 737 Max model yolşcu uçakları Etiyopya ve Endonezya'da düşmüş ve 346 kişi hayatını kaybetmişti. Mart ayında bu model uçakların havalanmasına izin verilmediği açıklandıktan sonra konulan yasak bugüne kadar şirkete 9 milyar dolar maliyete neden olmuştu.