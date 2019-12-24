Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı

ABD Merkezli Havayolu şirketi Boeing'in üst düzey yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, yaptığı bir açıklama sonrası görevinden isitifa ederek ayrıldığını söyledi.

Son zamanlarda yaşadığı kriz nedeniyle oldukça zor zamanlar geçiren şirket geçen hafta sorunlu 737 Max modelinin üretiminin Ocak ayından itibaren geçici olarak durduracağını ilan etmişti.

Geçtiğimiz yıl Endonezya ve Etiyopya'da 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaların ardından tarihinin en büyük krizini yaşayan ve şirketin küresel çöküşünü önleyememekten dolayı büyük eleştiri alan Boeing'in CEO'su Muilenburg'un istifasından sonra yerine geçici olarak şirketin Mali İşler Sorumlusu Grek Smith’in vekalet edeceği, 13 Ocak tarihinden itibaren koltuğa David L. Calhoun’un geçeceği bildirildi.

Şirket yönetimi tarafından söz konusu kararlar ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Yönetim Kurulu, düzenleyici kurumlar, müşteriler ve diğer tüm paydaşlarla ilişkileri onarmaya çalışırken, şirkete olan güveni yeniden sağlamak için liderlikte bir değişiklik yapılması gerektiğine karar vermiştir.” ifadeleri kullanılırken şirketin 737 MAX’in geleceğine inanıldığı da kaydedildi.