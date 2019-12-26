İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113329
ALTIN
287.058
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.7139
EURO
6.5872

Borç transfer kredisi nedir? Tüm borçları tek bankada nasıl toplarım? Kredi kartı borç transferi

Günümüzde pek çok kişi birden fazla kredi kartı kullanmaktadır. Birden fazla kredi kartı kullanan vatandaşlar borçlarını tek bir kart altında nasıl toplayabileceklerini merak ediyorlar. Bu işlem için borç transferi yapılıyor. Peki borç transfer kredisi nedir? Vatandaşlar “Tüm borçları tek bankada nasıl toplarım?” sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte kredi kartı borç transferi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

26 Aralık 2019 Perşembe 06:50
Borç transfer kredisi nedir? Tüm borçları tek bankada nasıl toplarım? Kredi kartı borç transferi

Ülkemizde kredi kartı oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hatta pek çok vatandaş tek bir kredi kartı ile yetinemeyip ikinci ve üçüncü kredi kartlarını çıkarıyor. Maddi olarak sorunlar yaşayanlar ise pek çok kredi kartında borçlu olarak görülüyor.

Birden çok kredi kartı olan ve bu kartlarında borcu bulunan vatandaşlar her kartın borcunu ayrı ayrı yatırmaktansa tüm borçlarını bir arada görmeyi ve ödemeyi tercih ediyorlar. Bu şekilde hem ödeme işlemi daha kolay oluyor hem de borçlar düzenli bir şekilde göz önünde bulunuyor.

Tüm borçların bir arada bulunması için borç transferinin yapılması gerekiyor.

Kredi Kartı Borç Transferi Nasıl Yapılır?

Kredi kartlarındaki borçların tek bir çatı altında birleştirilmesi için borç transferi yapılması gerekmektedir. Borç transferinin yapılabilmesi için ise müşterisi olunan bankalardan herhangi bir tanesine başvuru yapılması gerekmektedir. Bankanın bu başvuruyu onaylaması durumunda borçlu olunan bankadan transfer edilen borç miktarı eşit taksitlere ayrılmaktadır. Sonrasında ise hesap kesi tarihinde müşterilerin ekstrelerine yansıtılmaktadır.

Müşteri tarafından borç transferinin pek çok avantajı vardır. Bu avantajlardan en önemlisi, borç sahibinin farklı bankalara farklı faiz ödemeleri yapmaktan kurtulmasıdır. Kredi kartı borç transferinin yapılması ile müşteriler tüm borçlarını tek bir bankada toplarlar ve doğal olarak tek bir banka için faiz ödemesi yaparlar.

Diğer yandan müşteriler kimi zaman pek çok kredi kartları olduğundan dolayı bazı kartlarındaki borçlarının ödemesini son ödeme tarihinde yapmayı unutabilmektedirler. Bu bağlamda kredi kartı borcunun ödenmesi gereken tarihte ödenmediğinde kredi notu düşüşü de uygulanmaktadır. Bu yüzden borçların tek bir çatı altında birleştirilmesi müşteriler açısından oldukça avantajlı olmaktadır.

Borç Transferi İçin Gereken Koşullar

Bankalar borçlarını transfer etmek isteyen müşterilerinden aşağıdaki kısımda sıralanmış olan koşulları sağlamalarını istemektedir. Bu koşulların sağlanması halinde müşterilerin borçları transfer edilebilmektedir.

  • Kredi notunun yüksek olması,
  • Kredi sicilinin düzgün olması,
  • Daha önceki borç ödemelerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi,
  • Ödemelerde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması.
Son Güncelleme: 26.12.2019 06:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan asgari ücret ile ilgili önemli açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan asgari ücret ile ilgili önemli açıklama
Yeni ibareli banknotlara sahip vatandaşlara Merkez Bankasından önemli duyuru
Yeni ibareli banknotlara sahip vatandaşlara Merkez Bankasından önemli duyuru
Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı
Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı
Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu
Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu
2020 Motorlu Taşıt Vergi oranları açıklandı! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
2020 Motorlu Taşıt Vergi oranları açıklandı! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 yılında 2 milyar liralık destek müjdesi
KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 yılında 2 milyar liralık destek müjdesi

Popüler Haberler

Borç transfer kredisi nedir? Tüm borçları tek bankada nasıl toplarım? Kredi kartı borç transferi
Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Kanalların yayın akışları 26 Aralık Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Fiili hizmet zammı nedir? Fiili hizmet zammı şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?
Araç kredisi için arabanın tamamına kredi kullanılır mı? Arabanın tamamına kredi veren bankalar
Provizyonda bekleyen işlem ne demektir? Provizyonda bekleyen işlem iptal edilebilir mi?
SGK implant diş tedavisini karşılıyor mu? SGK'nin implant tedavi ücreti karşılama şartları
KYK bursu nasıl çıkarılır? Kyk burs alma ve çıkma şartları nelerdir?
AGİ formu nedir? Agi için nasıl başvuru yapılır? Agi başvuru form doldurma işlemleri
Başkasının adına vekalet ile kredi çekilir mi? Vekalet ile kredi işlemleri
Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 19 Aralık EYS konukları açıklandı!
2020'de kaç gün resmi tatil olacak? 2020 Resmi tatil tarihleri
Sivil Havacılık, 19 bin TL maaşla personel alıyor! KPSS'siz alımda başvuru şartları ve başvuru detayları
Kuaförüm Sensin yeni jurisi kimdir? Kuaförüm Sensin jurisi Tuğba Özay hakkında bilgiler
Yasaklanan Google hesabı için ne yapılabilir? Yasaklanan Google hesabı için itiraz formu adresi
Yapı Kredi hesabı nasıl açılır? Yapı Kredi hesap açma işlemleri, ücreti ve belgeleri
WhatsApp 1 kez iletildi nedir? WhatsApp'tan yeni iletildi bilgisi özelliği
Kredi başvuru sayısı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Kredi başvuru sayısı ne zaman sıfırlanır?
Instagram sahte hesap nasıl şikayet edilir? İnstagram hesap şikayet form adresi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem diziye geri dönüyor mu? Deniz Çakır yeniden EDHo kadrosunda!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.