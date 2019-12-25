Borç transfer kredisi nedir? Tüm borçları tek bankada nasıl toplarım? Kredi kartı borç transferi

Ülkemizde kredi kartı oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hatta pek çok vatandaş tek bir kredi kartı ile yetinemeyip ikinci ve üçüncü kredi kartlarını çıkarıyor. Maddi olarak sorunlar yaşayanlar ise pek çok kredi kartında borçlu olarak görülüyor.

Birden çok kredi kartı olan ve bu kartlarında borcu bulunan vatandaşlar her kartın borcunu ayrı ayrı yatırmaktansa tüm borçlarını bir arada görmeyi ve ödemeyi tercih ediyorlar. Bu şekilde hem ödeme işlemi daha kolay oluyor hem de borçlar düzenli bir şekilde göz önünde bulunuyor.

Tüm borçların bir arada bulunması için borç transferinin yapılması gerekiyor.

Kredi Kartı Borç Transferi Nasıl Yapılır?

Kredi kartlarındaki borçların tek bir çatı altında birleştirilmesi için borç transferi yapılması gerekmektedir. Borç transferinin yapılabilmesi için ise müşterisi olunan bankalardan herhangi bir tanesine başvuru yapılması gerekmektedir. Bankanın bu başvuruyu onaylaması durumunda borçlu olunan bankadan transfer edilen borç miktarı eşit taksitlere ayrılmaktadır. Sonrasında ise hesap kesi tarihinde müşterilerin ekstrelerine yansıtılmaktadır.

Müşteri tarafından borç transferinin pek çok avantajı vardır. Bu avantajlardan en önemlisi, borç sahibinin farklı bankalara farklı faiz ödemeleri yapmaktan kurtulmasıdır. Kredi kartı borç transferinin yapılması ile müşteriler tüm borçlarını tek bir bankada toplarlar ve doğal olarak tek bir banka için faiz ödemesi yaparlar.

Diğer yandan müşteriler kimi zaman pek çok kredi kartları olduğundan dolayı bazı kartlarındaki borçlarının ödemesini son ödeme tarihinde yapmayı unutabilmektedirler. Bu bağlamda kredi kartı borcunun ödenmesi gereken tarihte ödenmediğinde kredi notu düşüşü de uygulanmaktadır. Bu yüzden borçların tek bir çatı altında birleştirilmesi müşteriler açısından oldukça avantajlı olmaktadır.

Borç Transferi İçin Gereken Koşullar

Bankalar borçlarını transfer etmek isteyen müşterilerinden aşağıdaki kısımda sıralanmış olan koşulları sağlamalarını istemektedir. Bu koşulların sağlanması halinde müşterilerin borçları transfer edilebilmektedir.