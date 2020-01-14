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Borsa İstanbul endekste tarihi zirve seviyesini gördü

Borsa İstanbul, bugün kapanışı tarihi bir zirveyle yaptı. Kasım ayında başlayan yükselişini sürdüren BIST 100 Endeksi, bugün 121.423 puana çıkarak kapanış rekoru kırdı.

14 Ocak 2020 Salı 22:00
Borsa İstanbul endekste tarihi zirve seviyesini gördü

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, Ekonomide görülen iyileşmeler ve fazi oranların düşürülmesi ile gelen canlılıkla paralel yatırım araçlarında iyimserliği sürdürmeye devam ediyor.

Son 3 aydır yükselişini sürekli sürdüren BIST 100 Endeksi, bugün tarihi zirve seviyesine yükselerek kapanışını yaptı. En son 29 Ocak 2018 yılında 120.845 puana yükselen endeks yine aynı ayda 121.423 puanda kapandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayarak'ın Türkiye'nin 5 yıllık risk priminin (CDS) Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 262 puan olarak açıklamasının ardından son 3 yılın en düşük seviyesine inen tahvil faizlerinde ki belirgin düşüş ile birlikte gösterge tahvil faizi de yüzde 10,55 olarak kaydedildi.

Bu gelişmelerle birlikte Dolar kuru ise sınırlı yükseliş yaşarken kur, 5,85 destek seviyesinden gelen tepki alımlarıyla 5,88'in üzerine çıktı.

Tüm yatırım araçları ekonomi ile ilgili gelişmeler sebebiyle belirgin oranda ve iyi yönde toparlanırken TL’de sınırlı da olsa yaşanan değer kaybı ise, PPK kararının yaklaşmış olmasının yarattığı baskıdan kaynaklandığı belirtiliyor.

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