BP'den Sağlık Bakanlığı ambulanslarına akarkayıt desteği

BP Türkiye, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait tüm ambulanslara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınan karşı mücadele kapsamında katkıda bulunmak için akaryakıt desteği sunacağını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, hayat kurtarma çalışmalarına bir nebze de olsa destek vermek amacı ile böyle bir karar alındığı kaydedildi.

BP Türkiye Ülke Müdürü Joe Murphy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu dönem, toplumların ve şirketlerin beraber çalışmasını gerektiren daha önce eşi görülmemiş bir dönem. Tüm sağlık çalışanlarının verdikleri emekler için müteşekkiriz ve önümüzdeki ay boyunca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulanslara BP istasyonlarımızda ücretsiz akaryakıt desteği vererek küçük bir katkıda bulunmak istiyoruz.” diye konuştu.

Nisan ayı süresi boyunca toplamda 1 milyon TL değerinde akaryakıt teminini kapsayacak olan bu destek ile ilgili konuşan Murphy, bu dönemin toplumların ve şirketlerin birlikte çalışmasını gerektiren bir dönem olduğuna dikkat çekerek “BP Türkiye için önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin emniyeti ve sağlığı. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve Sağlık Bakanlığı'mızın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uyarı ve tavsiyelerini dikkate alarak gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan söz konusu akaryakıt şirketi, İngiltere'de de benzer bir kararla birlikte acil servis araçlarına ücretsiz akaryakıt temin ederken BP Vakfı da DSÖ'nün Kovid-19 Dayanışma Müdahale Fonu'na iki milyon dolar bağışladığı belirtildi.