Bu Sene Emeklinin Bayram ikramiyelerine Zam Var mı ? İkramiyeler Ne Zaman Ödenecek ?

Yaklaşık 12 milyon emekli bu yılda ramazan ve kurban bayramı öncesinde emekli ikramiyelerini alacak.

İkramiyeler Ne zaman Ödenecek ?

Daha önce açıklanan ödeme takvimine göre Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle ramazan bayramı ikramiyesi 18-22 Mayıs'ta ödenecek.

Kurban ikramiyesi ise Bayramın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesinden dolayı , ikramiyeler 27-30 Temmuz'da ödenebilecektir.

Peki İkramiyelere Bu Sene Zam Var mı ?

Emekliler hükümetten ikramiyeler için enflasyon oranında zam talep etmektedir.Taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağı ise önümüzdeki günlerde hükümet kanadının yapacağı açıklamada belli olacaktır.

Eğer makul olan talepleri karşılanırsa 2019 yılında gerçekleşen enflasyon oranı ise yüzde 11.84 'dür.

İkramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere bu yıl ödenecek tutar bin liradan bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.