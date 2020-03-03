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Çalışan bir kişi bankadan en fazla ne kadar kredi çekebilir?

Bankalardan alınabilecek ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için çalışan bir kişi bankadan en fazla ne kadar kredi çekilebilir sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte bankadan kredi alabilmek için gereken şartlar ve daha fazlası.

03 Mart 2020 Salı 21:41
Çalışan bir kişi bankadan en fazla ne kadar kredi çekebilir?

Bankalardan alınabilecek azami ihtiyaçlar, konut veya taşıt kredilerindeki tutarın tespit edilmesinde hesaplamaya dahil edilen çok sayıda faktör yer alıyor. Başvuru sahiplerinin gelir durumu, kredi sicili ve geçmişiyle bankaların düzenlediği kampanyalar kişinin en fazla ne kadar kredi çekebileceğini belirlemektedir. Tüm tüketiciler için doğru sayılabilecek net tutar söz konusu değildir fakat kredi kullanımlarında yapılan hesaplamalarla ne kadar kredi alınabileceği öğrenilebilir.

Bankalardan en fazla ne kadar kredi çekilebiliyor?

Bankacılık sektöründeki düzenlemelerle birlikte çok sayıda banka ihtiyaç kredileri için üst limit tespit etmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun belirlemiş olduğu üst limitte ihtiyaç kredilerinde 50 bin TL limit bulunuyor. İstisnai bankaların dışında gelir durumu ve ödeme gücünün yeterli olması halinde üst sınır 100 bin TL’ye kadar ulaşabilmektedir.

Bankalardan kullanacağınız ihtiyaç kredisinde genellikle 50 bin TL limit sınırı koyulmuştur. Dönemsel kampanyalar ve türevi uygulamalardaysa bankalar müşterilerinden farklı kriterler talep edebilir.

Maaşın kaç katına kadar kredi çekilebiliyor?

Banka müşterilerine özel olarak düzenlenen kredi kampanyalarının yanı sıra maaş durumuna bağlı olarak hesaplanan aylık gelire göre alınacak kredi hesaplaması yapılır. Dönemsel olarak maaş katlarına göre kampanyalarda başvuru sahibinin düzenli ve kesintisiz gelire sahip olması göz önünde bulundurulur. Bu bağlamda memurlar ve emekliler kredi kampanyalarından rahatlıkla yararlanabiliyor. Bankalar kredi kampanyalarında başvuru sahibinin mevcut kredi notuna bağlı maaşın 12-15 kat arasında üst limit tespit edilir.

Kredi çekme şartları nelerdir?

Bankanın kredi kampanyalarında başvuru sahibinin bazı kriterlerini karşılamaları dikkate alınır. Bu bağlamda başvuru sahibinin;

18 yaşını doldurması,

Vergi levhası veya aktif SGK kaydına sahip olması,

Bankalarla geçmişinin sorunu olmaması,

İpotekli kredi olacaksa eş rızasının yazılı ve imzalı bir şekilde alınması,

İhtiyaç kredilerinde 50, konut kredilerinde 360 ay vadeyi aşmaması,

Gelir durumunun resmi geçerliliği olan evraklarla beyan edilmesi şartlarının taşınması gerekmektedir.

Son Güncelleme: 03.03.2020 21:41
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