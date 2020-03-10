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Çalışana ve çalışmayana en kolay kredi veren bankalar

Bazı bankalar çalışan veya çalışmayan kişilere daha kolay bir şekilde kredi vermektedir. En kolay kredileri veren bankalara başvuru yapacak kişiler internet bankacılığı veya mobil uygulamayı kullanabilir.

10 Mart 2020 Salı 14:29
Çalışana ve çalışmayana en kolay kredi veren bankalar

Bazı bankalar müşterilerine daha kolay bir şekilde kredi desteği sağlamaktadır. Bankalar kredi verirken ilk olarak başvuru yapan kişinin ekonomik durumunu göz önünde bulundurmaktadır. Ayrıca kişilerin kredi notu da kredi verilirken bankalar tarafından fazlasıyla önemsenmektedir. Kredi notu yüksek olan kişilerin kredi alma ihtimali bir o kadar yüksektir.

Kredinin vade süresi destek alınacak bankanın şartlarına bağlıdır. Bankaların kredilerini incelemek için banka şubelerini veya bankaların resmi intenet sitelerini kullanabilirsiniz.

En Kolay Kredi Nasıl Çekilir?

Bankaların kredi verirken uyguladığı adımlar her bankada aynıdır. Ancak bazı bankaların kredi şartları diğer bankalara göre daha yumuşaktır. Bu bankalardan kredi almak isteyen kişiler intenet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilir.

En Kolay Kredi Veren Bankalar

Bankaların kredi şartları hemen hemen her bankada aynıdır. Ancak bazı bankalar kredi verirken daha uygun şartlar uygulamaktadır. Bu bankaların kredi başvuruları daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir. En kolay kredi veren bankalar şunlardır:

- CepteTeb

- Nkolay Kredi

- İş Bankası Anında Kredi

- Akbank Direkt Kredi

- Yapı Kredi Anında Kredi

- ING E-Kredi

Bu bankaların en büyük özelliği şube olmadan kolay kredi verebilmesidir. Bu bankaların kredilerini incelemek isteyen kişiler mobil uygulama ya da intenet bankacılığını kullanabilir.

Kimler Kolay Kredi Alabilir?

Kolay kredileri sabit bir geliri olan ve gelirlerini belgeleyen kişiler alabilir. Kolay kredi almak isteyen kişilerin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Kolay kredilere başvuru yapmak isteyen kişiler intenet bankacılığı veya mobil uygulamayı kullanabilir.

Kolay Kredi İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Bankalardan kredi almak isteyen kişilerin bazı belgeleri hazırlaması gerekmektedir. İntenet üzerinden başvuru yapan kişilerin belge hazırlamasına gerek yoktur. Ancak kredi onayı alan kişilerin bazı belgeleri şubelere teslim etmesi gerekebilir. Bu belgeler şunlardır:

Özel Sektör Çalışanı

Kamu Çalışanı

Emekli

Vergi Levhalı

Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

Maaş bordrosu

Maaş bordrosu

Emekli aylık dökümü

Güncel vergi levhası

SGK dökümü

İkametgah belgesi

İkametgah belgesi

İmza sirkülerisi

İkametgah belgesi

Taşıt ruhsat veya faturası

Taşıt ruhsat veya faturası

Oda kayıt belgesi (Çok önemli)

İş yeri imza sirkülerisi

Konut tapu aslı veya fotokopisi

Konut tapu aslı veya fotokopisi

Bilanço ve gelir tablosu aslı veya fotokopisi

Taşıt ruhsat veya fatura*

Varsa ise gelir belgesi

Varsa ise gelir belgesi

Ticaret sicil gazetesi

Konut tapu fotokopisi*

    

Taşıt ruhsat veya fatura aslı fotokopisi

Varsa ise gelir belgesi

    

Konut tapu aslı veya fotokopisi
     

Varsa ise gelir belgesi

 

Son Güncelleme: 10.03.2020 14:29
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