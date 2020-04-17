Çalışanını koruyan işverene 3 Ay maaş desteği

Korona virüs salgını sonrası iş yerleri kapanmaya başladı ve iş yerinde çalışanların büyük bir kısmı ücretsiz izne çıkarıldı. Bu konu ile ilgili devletten önemli bir destek geldi ve salgın nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda olan işverenlere 3 maaş ödemesi yapılacağı açıklandı. Çalışanını koruyan iş verenlere 3 ay boyunca maaş desteği sağlanacak.

Ekonomik açıdan büyük kayıplar vermemek için tedbirler alınmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle alınan kararlar her geçen gün artıyor. İş yerlerinin kapatılmasının ardından çalışanlarını koruyan iş verenlere devlet desteği geldi.

Salgın Nedeniyle İş Yerleri Kapatılıyor

Pek çok iş yeri virüs nedeniyle kapatıldı ve kapatılmaya devam ediyor. İş yerinin kapatılmasının ardından hem işveren hem de iş yerinde çalışanlar zor durumda kaldı. Bu zorlukları yenmeleri için destek devletten geldi.

Devlet yetkilileri, işverenlerin ve çalışanların rahat edebilmesi ve en az hasarla bu dönemi atlatabilmesi için bazı kararlar aldı. Bu kararlardan biri de çalışanını koruyan işverenlere 3 ay maaş desteği sağlanacak.

Çalışanını Koruyan İşverene 3 Ay Maaş Desteği

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin arttırılmasına devam ediliyor. Devlet iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ve çalışanını koruyan işverenlere destek sağlayacak. Verilecek olan bu kısa çalışma ödeneğini alabilmek için belirli şartlara uyulması gerekmektedir.

Bu şartların ilki çalışan kişilerin 3 yıllık süreç içerisinde en az 600 gün prim ödemesi yapmış olması gerekmektedir. Sadece çalışanların değil işverenlerin de bu durumda etkilenmemesi için önlemler alınıyor. Çalışanlarını tehlikeye atmamak için iş yerini kapatmak zorunda kalan işverenlerin çalışanlarına 3 ay maaş devlet tarafından verilecek.

Çalışanların Maaşlarının %60’ı Devlet Tarafından Ödenecek

Salgın nedeniyle işverenlere devlet tarafından destek verilecek. İşverenler yerine çalışanlara ödemeleri devlet gerçekleştirecek. 3 aylık maaşın %60 ı devlet tarafından karşılanacak. Virüs nedeniyle iş yerini kapatan ve çalışanının güvenliğini sağlayan işverenler için bu destek verilecek.

İş yerleri kapatıldığı için işverenler de maddi kazanç elde edememektedir. Bu nedenle çalışanlarına ödeme yapamayacakları için hem kendileri hem de çalışanlar büyük zorluk yaşayacaktır. Devlet bu sıkıntının yaşanmaması için 3 ay maaş ödemesi yapacağını belirtti.

4 Ay Telafi Süresi Verilecek

Korona virüsü salgını nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda olanlara yönelik daha sonra telafi çalışması da yer alacak. Çalışanlarını koruyan ve devlet desteği ile maaşlarını ödeyen işverenler, iş yerini 1 ay kapatma kararı aldıysa, 4 ay telafi hakkına sahip olacak.

Korona virüs salgını ortadan kalktıktan sonra iş verenler, çalışanlarını fazla mesai çalıştırma hakkına sahip olacak ve bu telafi sayesinde kapanmış olduğu zamanların kaybını kapatmış olacak.