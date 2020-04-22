Çalışanlar dikkat! Nakdi ücret desteği başvuruları başladı - İşte şartlar ve ödenen miktar

Korona virüs ile mücadele kapsamında zor günler geçiren ve kapanan iş yerleride ücretsiz izne ayrılan işçiler için nakdi ücret desteği uygulaması devreye girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada başvuruların sistem üzeriden alınmaya başladığını belirtti.

NAKDİ ÜCRET DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Korona virüs ile mücadele kapsamında ekonomik istikrar kalkanı uygulaması altında başlatılan nakdi destek ödemesi başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumunun https://uyg.sgk.gov.tr/ internet adresinden yapılamaktadır. Ayrıca başvurular il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilecektir.

NAKDİ ÜCRET DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLECEK?

Hükümet tarafından devreye konan nakdi ücret destek ödemesi başvurularını 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanlar,15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlar,Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler başvuru yapabilecekler.

NAKDİ ÜCRET DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından başvuru yapılan ayı izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR ÖDENECEK?

Yapılan açıklamaya göre nakdi ücret destek ödemesi 3 ay boyunca aylık 1170 lira olarak ödenecektir.

NAKDİ ÜCRET DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN