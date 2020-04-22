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Çalışanlar dikkat! Nakdi ücret desteği başvuruları başladı - İşte şartlar ve ödenen miktar

Hükümet ücretsiz izne ayrılan işçiler için nakdi ücret desteği uygulamasını başlattı. Nakdi ücret desteği başvuruları başladı.15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olan işçiler nakdi ücret desteği başvurusu yaptıkları takdirde destek ödemesi alabilecekler. Peki nakdi ücret desteği başvuruları nereden yapılacak? 1000 tl sosyal yardım ödemesi alanlar nakdi ücret desteği ödemesi alabilecek mi? Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar nakdi ücret desteği alabilecek mi? nakdi ücret desteği ödemeleri hangi günlerde ödenecek? Tüm detaylar haberimizde..

22 Nisan 2020 Çarşamba 21:42
Çalışanlar dikkat! Nakdi ücret desteği başvuruları başladı - İşte şartlar ve ödenen miktar

Korona virüs ile mücadele kapsamında zor günler geçiren ve kapanan iş yerleride ücretsiz izne ayrılan işçiler için nakdi ücret desteği uygulaması devreye girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada başvuruların sistem üzeriden alınmaya başladığını belirtti.

NAKDİ ÜCRET DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Korona virüs ile mücadele kapsamında ekonomik istikrar kalkanı uygulaması altında başlatılan nakdi destek ödemesi başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumunun https://uyg.sgk.gov.tr/ internet adresinden yapılamaktadır. Ayrıca başvurular il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilecektir.

NAKDİ ÜCRET DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLECEK?

Hükümet tarafından devreye konan nakdi ücret destek ödemesi başvurularını 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanlar,15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlar,Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler başvuru yapabilecekler.

NAKDİ ÜCRET DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından başvuru yapılan ayı izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR ÖDENECEK?

Yapılan açıklamaya göre nakdi ücret destek ödemesi 3 ay boyunca aylık 1170 lira olarak ödenecektir.

NAKDİ ÜCRET DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Son Güncelleme: 22.04.2020 22:29
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