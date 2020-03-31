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Çalışma bakanlığının ödediği 1000 TL destek o tarihte hesaplarda

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmayan ve ihtiyaç sahibi ailelere verilecek 1000 liranın hesaplara geçme tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı

31 Mart 2020 Salı 17:55
Çalışma bakanlığının ödediği 1000 TL destek o tarihte hesaplarda

Bakanlıktan yapılan açıklamada ödemelere ilişkin şu bilgi verildi:

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya
- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.

ÖDEME TARİHLERİ

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde (2 Nisan)
2 ve 7 olanlar 3'ünde (3 Nisan)
3 ve 8 olanlar 4'ünde (4 Nisan)
4 ve 9 olanlar 5'inde (5 Nisan)

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.

YARDIM PARASINI KİMLER ALABİLECEK?

Bakan Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 31.03.2020 18:01
Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı1000 Lira ödeme
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