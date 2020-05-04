İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98842
ALTIN
386.055
DOLAR
7.0401
STERLİN
8.7489
EURO
7.6714

Çalışmayıp, gelir belgesi olmayan, öğrenci, ev hanımı, i,şsiz olan kişiler kredi alabilir mi? Çalışmayanlara kredi veren bankalar ve şartları

Son günlerde en çok araştırılan konulardan biri çalışmayıp, gelir belgesi olmayan, öğrenci, ev hanımı, işsiz olan kişiler kredi alabilir mi oldu. Çalışmayanlara kredi veren bankalar ve şartlarını derledik. İşte çalışmayan, gelir belgesi olmayan kişilere kredi veren bankalar…

04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:10
Çalışmayıp, gelir belgesi olmayan, öğrenci, ev hanımı, i,şsiz olan kişiler kredi alabilir mi? Çalışmayanlara kredi veren bankalar ve şartları

Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak vatandaşlar sorunlar yaşamaya başladı. Vatandaşların ekonomik sorunlarını gidermek amacıyla birçok kampanya düzenlendi. Bankalarda bur süreçte destek paketleri hazırladı. Vatandaşlar çalışmayan, işsiz kişilere kredi veren bankaları araştırmaya başladı.

Bilindiği gibi bankalar kredi verirken belli şartları aramaktadır. Bu şartların başında gelir belgesi gelmektedir. Ancak bankalar kredi verirken en az şart ihtiyaç kredilerinden arar. Bazı bankalar ihtiyaç kredilerini neredeyse herkese vermektedir.

Çalışmayan kişilere kredi alınabilecek bankalar

Gelir belgesi olmayan, çalışmayan kişilere Denizbank, Finansbank, Finansbank Enpara, Akbank, Şekerbank, İş Bankası, Aktifbank, ING, TEB, CepteTEB, Fibabanka, Odeabank gibi bankalar ihtiyaç kredisi vermektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde kamu bankaları gelir belgesi olmadan kredi vermiyor.

Akbank Direkt kredi

Akbank gelir belgesi olmadan kredi veren bankalardan biridir. Bankada kredi almak için şubeye gitmenize gerek yoktur. Akbank’tan kredi almak için Akbank Direkt uygulamasından veya intenet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirler. Akbank online işlemler üzerinden 50.000 TL’ye kadar kredi vermektedir.

Denizbank SMS kredi

Denizbank kredi başvurularını kısam mesaj olarak alıyor. Başvuru yapmak isteyenler 3280’e SMS göndererek kredi başvurusu yapabilirsiniz. 3280’e kredim yazarak kimlik numaranızla gönderin. Kısa mesaj sonrası başvurunuz onaylanırsa, size 55.000 TL’ye kadar limit verilir ve ne kadar kredi isteğiniz sorulur. Bu mesajı onayladıktan sonra kredinizi alabilirsiniz.

QNB Finansbank ve Enpara.com kredisi

QNB Finansbank intenet bankacılığı, mobil uygulama üzerinden kredi başvurularını alıyor. Bankanın 5030 numaralı hattına kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuz onaylandıktan sonra kredinizi onaylayarak hesabınıza hemen aktarabilirsiniz.

İş Bankası İŞCEP üzerinden kredi başvurusu

İş bankası mobil uygulaması İŞCEP üzerinden 40.000 TL’ye kadar kredi veriyor. İş Bankasında hesabınız varsa gelir belgesi olmadan mobil bankacılık üzerinden 40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ancak banka kredi başvurularında en az 1200 kredi notu şartı istemektedir.

Türkiye’nin nabzını tutan haber sitesinin mobil uygulamasını hemen edin! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

En doğru haberler, en tarafsız yazarların kaleminden her an karşında! Haberport Facebook grubunda yerini al, sen de hiçbir gelişmeden habersiz kalma!>>>Haberport’un Facebook Grubunda Sen de Yerini Al!

Son Güncelleme: 04.05.2020 17:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıtta çifte zam! Benzine 7 kuruş, motorine 16 kuruş zam yapıldı
Akaryakıtta çifte zam! Benzine 7 kuruş, motorine 16 kuruş zam yapıldı
Özel bankalar kredi için direniyor! Bakanlık inceleme başlattı
Özel bankalar kredi için direniyor! Bakanlık inceleme başlattı
Dolar ve altında son durum! 4 Mayıs dolar kuru ve çeyrek altın fiyatları
Dolar ve altında son durum! 4 Mayıs dolar kuru ve çeyrek altın fiyatları
Mayıs 2020 kira ücretlerinde yapılacak zam oranları belirlendi
Mayıs 2020 kira ücretlerinde yapılacak zam oranları belirlendi
Nisan ayı enflasyon artış oranı belli oldu
Nisan ayı enflasyon artış oranı belli oldu
Kredilere 6 ay faizsiz erteleme olanağı
Kredilere 6 ay faizsiz erteleme olanağı

Popüler Haberler

İş Bankası 40.000 TL internetten online başvuru kredi kampanyası
Telefon almak için düşük faizli 12 ay vadeli kredi veren bankalar
Ramazan bayramına özel düşük faizli kredi veren bankalar
Corona virüs ile mücadele kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahatler ne zaman serbest olacak?
2020 Kaymakamlık para yardımı almak için gerekli şartlar nelerdir?
Askerlerin durdurulan terhisler ne zaman başlayacak?
Öğretmen dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? Öğretmen yeni sezon başlama tarihi
Ahbap Derneği, 2020 öğrencilere burs desteği başvurusu
Askerlik yerleri nasıl sorgulanır? E-devlet askerlik yeri ve gidiş tarihi sorgulama
Haluk Levent Ahbap Derneği yardım talebi iletişim ve başvuru
Esnaf lokantası nasıl açılır, kazançları nasıldır? Esnaf lokantası açmak için en uygun yerler
Ziraat Bankası sıfır faizli 100 küçükbaş koyun hayvan kredisi nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?
Normal araç satan oto galericiler ne kadar para kazanır?
Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? E devlet seyahat izni nasıl alabilirim?
Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, neden yayınlanmadı? Yasak Elma bitti mi, neden yok?
YÖK üniversite 6 GB bedava internet paketi başvurusu nasıl yapılır?
Fakirlik belgesi nereden alınır? Fakirlik belgesi ne için ve nerelerde kullanılır?
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu ne zaman hizmete açılacak?
TRT1 Uzaktan Erişim yarışması Whatsapp başvuru ve iletişim numarası
Zoom açılmıyor, kapanıyor nasıl açılır? Zoom kapanma sorunu
İşsizlik maaşı kimler alabilir ve ne kadar süre alabilir? Çalışma sürelerine göre işsizlik maaşı ödemeleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.