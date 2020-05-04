Çalışmayıp, gelir belgesi olmayan, öğrenci, ev hanımı, i,şsiz olan kişiler kredi alabilir mi? Çalışmayanlara kredi veren bankalar ve şartları

Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak vatandaşlar sorunlar yaşamaya başladı. Vatandaşların ekonomik sorunlarını gidermek amacıyla birçok kampanya düzenlendi. Bankalarda bur süreçte destek paketleri hazırladı. Vatandaşlar çalışmayan, işsiz kişilere kredi veren bankaları araştırmaya başladı.

Bilindiği gibi bankalar kredi verirken belli şartları aramaktadır. Bu şartların başında gelir belgesi gelmektedir. Ancak bankalar kredi verirken en az şart ihtiyaç kredilerinden arar. Bazı bankalar ihtiyaç kredilerini neredeyse herkese vermektedir.

Çalışmayan kişilere kredi alınabilecek bankalar

Gelir belgesi olmayan, çalışmayan kişilere Denizbank, Finansbank, Finansbank Enpara, Akbank, Şekerbank, İş Bankası, Aktifbank, ING, TEB, CepteTEB, Fibabanka, Odeabank gibi bankalar ihtiyaç kredisi vermektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde kamu bankaları gelir belgesi olmadan kredi vermiyor.

Akbank Direkt kredi

Akbank gelir belgesi olmadan kredi veren bankalardan biridir. Bankada kredi almak için şubeye gitmenize gerek yoktur. Akbank’tan kredi almak için Akbank Direkt uygulamasından veya intenet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirler. Akbank online işlemler üzerinden 50.000 TL’ye kadar kredi vermektedir.

Denizbank SMS kredi

QNB Finansbank ve Enpara.com kredisi

Denizbank kredi başvurularını kısam mesaj olarak alıyor. Başvuru yapmak isteyenler 3280’e SMS göndererek kredi başvurusu yapabilirsiniz. 3280’e kredim yazarak kimlik numaranızla gönderin. Kısa mesaj sonrası başvurunuz onaylanırsa, size 55.000 TL’ye kadar limit verilir ve ne kadar kredi isteğiniz sorulur. Bu mesajı onayladıktan sonra kredinizi alabilirsiniz.

QNB Finansbank intenet bankacılığı, mobil uygulama üzerinden kredi başvurularını alıyor. Bankanın 5030 numaralı hattına kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuz onaylandıktan sonra kredinizi onaylayarak hesabınıza hemen aktarabilirsiniz.

İş Bankası İŞCEP üzerinden kredi başvurusu

İş bankası mobil uygulaması İŞCEP üzerinden 40.000 TL’ye kadar kredi veriyor. İş Bankasında hesabınız varsa gelir belgesi olmadan mobil bankacılık üzerinden 40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ancak banka kredi başvurularında en az 1200 kredi notu şartı istemektedir.

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