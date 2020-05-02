İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Carrefour anneler günü indirimli ürünler kataloğu

Anneler gününe çok az bir zaman kala bazı marketler bu özel gün için indirim kampanyaları yapmaya başladılar. Bu yazımızda Carrefour marketlerinin anneler günü indirimlerini sizlerle paylaştık. İşte 2020 Carrefour anneler günü indirimleri ve ayrıntıları…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 23:17
Carrefour anneler günü indirimli ürünler kataloğu

Anneler için en özel günlerden biri olan anneler günü heyecanı başladı. Anneler gününe çok az bir zaman kala marketler de annelere hediye alınabilecek ürünlerde kampanyalar düzenlemeye başladılar. Son olarak Carrefour marketler de anneler günü için özel hediyeleri satışa sundu. Anneler günü kapsamında satışa sunulan ürünlerde %40 oranına vatan indirimlerin yapıldığı görüldü.

4-8 Mayıs tarihleri arasında el ve yüz vücut bakım ürünlerinde %40, saç boyalarında %40 ve 9-16 Mayıs tarihleri arasında ise EDT, Roll-on ve stick çeşitlerinde %40 indirim yapılacak. Ayrıca Anneler günü alışverişlerinde Axess kartlar ile yapılacak olan 250 TL ve üzeri alışverişler için 25 TL chip para verilecek. İşte Carrefour anneler günü için oluşturulan yeni indirim kataloğu…

Son Güncelleme: 02.05.2020 23:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
2020 Doğum yardımı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Doğum yardımı için nereye başvuru yapılır?
Uzaktan veya evden çalışanlar fazla mesai ücreti alabilecek mi? Resmi tatil ve uzaktan çalışanlar için mesai ücreti açıklaması
Taşıt takas sistemi nedir? Takasbank araç alım satımında yeni ödeme yöntemi
MEB Okullar ne zaman açılacak? 2020 Koronavirüs tatili ne kadar uzatıldı?
Bimde 7 Nisan Salı 2020 kampanyalı indirimli ürünler
Aşk 101 yeni sezon var mı? Aşk 101 2. sezon Netflix’te ne zaman yayınlanacak?
Survivor 2020 ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu mu?
İŞKUR MEK kursları ile günlük 60 TL almak İsteyenler isteyenler için başvuru son günleri
Mehmet Görmez neden istifa etti, Diyanet'ten neden ayrıldı?
Koronavirüs 1000 TL pandemi başvuru ekranı açıldı! Herkes 1000 TL yardım başvurusunda bulunabilecek
Hangi bankalardan hemen kredi onayı alabilirsiniz? Mayıs ayında ihtiyaç kredisi için başvuru yapacağınız bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.