Carrefour anneler günü indirimli ürünler kataloğu

Anneler için en özel günlerden biri olan anneler günü heyecanı başladı. Anneler gününe çok az bir zaman kala marketler de annelere hediye alınabilecek ürünlerde kampanyalar düzenlemeye başladılar. Son olarak Carrefour marketler de anneler günü için özel hediyeleri satışa sundu. Anneler günü kapsamında satışa sunulan ürünlerde %40 oranına vatan indirimlerin yapıldığı görüldü.

4-8 Mayıs tarihleri arasında el ve yüz vücut bakım ürünlerinde %40, saç boyalarında %40 ve 9-16 Mayıs tarihleri arasında ise EDT, Roll-on ve stick çeşitlerinde %40 indirim yapılacak. Ayrıca Anneler günü alışverişlerinde Axess kartlar ile yapılacak olan 250 TL ve üzeri alışverişler için 25 TL chip para verilecek. İşte Carrefour anneler günü için oluşturulan yeni indirim kataloğu…