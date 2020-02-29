Carrefour market 27 Şubat – 11 Mart 2020 axess kart kampanyası

Carrefour, Axess kredi kartı sahibi olan müşterileri için kampanya düzenledi. Kampanya dahilinde müşterilerin farklı günlerde yapacakları 2 adet 150 TL ve üzeri alışverişler de 25 TL değerinde chip para kazanacak. 27 Şubat ve 11 Mart 2020 arasında gerçekleşecek olan kampanya, Carrefour mağazalarında ve resmi intenet sitesinde geçerli olacak. Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, Axess mobil uygulamasından katılım sağlayabilecek.

Kampanya Ayrıntıları

2 kere 150 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilerin chip parası hemen kartlarına yüklenecektir. Chip paraları kullanılması ise tüm CarrefourSA’larda 18 Mart 2020’ye kadar geçerli olacakken, bu tarih sonrasında ise chip paralar Axess üye işyerlerinde kullanılabilecektir.

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, ilk alışverişlerinden önce Akbank’a kayıtlı olan telefon numaralarından “BAHAR” yazıp 4566’ya SMS gönderip kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekir. Kampanyaya katılımınız mesajın Akbank sistemine gitmesi ve sistem tarafından size “kayır oldunuz” mesajının gelmesi ile tamamlanır. Bu kampanyaya katılmanız için Axess Mobil uygulamasını telefonunuza indirmeniz ve alışveriş öncesinde uygulama üzerinden “Hemen Katıl” tuşuna basmalısınız. Tuşa tıkladıktan sonra ekranınıza “Kampanyalarınız” yazısı gelmelidir. Bu yazıyı gördükten sonra işleminiz tamamlanmış olur. Kampanya Axess, Wings, Free, Neo kartlarından geçerlilik gösterirken Bank O’Card Axess ve Ticari kartlarda geçerlilik göstermemektedir.