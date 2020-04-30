Çek kırdırma nedir, nasıl yapılır? Çek bozdurma nerelerden, nasıl yapılır?

Ödemelerini çek karşılığında yapan firmalar başata olmak üzere birçok kişi çek bozdurma y ada çek kırdırma işleminin detaylarını merak ediyor. Çekle ödemek yapan kişi üzerinde yazan miktarı, belirtilen tarihte bankaya öder ve çekin ödemesini alacak kişi ilgili bankadan ödemesini alır. Çek bozdurmayla ilgili başta gelen merak konu komisyon oranlarıdır.

Çek kırdırma işlemi nasıl yapılır?

Çekle ödeme yöntemi eskisi kadar olamasa da hala pek çok kişi tarafından kullanılan bir ödeme biçimidir. Bilhassa ticaretle uğraşan kişiler için çekten daha mantıklı bir ödeme biçimi geliştirilmemiştir. Çek kırdırma işlemi nasıl yapılır sorusu bu noktada önemini artırmaktadır. Bu işlemle ilgili bahsedilecek il husus işlemin bankalar ya da bankaların faktöring firmalar ile yapılmaktadır.

Çek kırma işleminde çok karşılaşılan ve en çok zor durumda bırakan durum çekim karşılıksız çıkmasıdır. Kullanıcıyı oldukça zor durumda bırakan bu durum hukuksal bir süreç de yaşatmaktadır.

Çek cirolama nedir?

Çek kırdırma işlemi yapanların en çok merak ettiği sorulardan biri çek cirolamadır. Kısaca özetlenecek olursa en basit anlamıyla çek cirolama; şahıs x kişisinden borcunu temin etmek için bir çek alır ve kendi borçlu olduğu Y kişisine verir. Bu sayede normal çek kırdırma yönteminde ödenen komisyonu ödemeden bu sayede karşılıklı alış-veriş işinizi halletmiş olursunuz. Bunu sonucunda artık pek çok kişi çek kırdırmadan çok çek cirolama yöntemini kullanmayı tercih etmektedir. Çek cirolama daha pratik bir yöntem oluşuyla ilk kullanılan yöntem biçimi haline gelmiştir.

Daha önce çek kırdırma işlemeni kullanmaya hâkim olmayanların çek cirolama yöntemini kullanması tavsiye edilir.

Çek kırdırma nedir?

Çeklerde bir vade tarihi bulunmaz. Fakat çek ödemesini kullanacak kişiler arasında güven duyulan ortam oluşması için çek sahibi vadettiği tarihte ödemesini yapmalıdır ve çeki tahsil edecek kişi de çek sahibinin belirttiği tarihte çekini bozdurmalıdır. Aksi durumda bu tarihlere uyulamazsa bankada sorunlar yaşanabilmektedir. Bazen de çekin belirtilen vade tarihinden daha erken bozdurulması gerekebilir. Bu işlemin adı çek kırdırma işlemidir.

Banka

Ödeme tarihi

Tutar

Alacaklı firma

Ödeme yapacak firma

Çekin üzerinde yer alan bilgiler;

Çek bozdurmak işlemi için kişi, banka ya da faktöring şirketinden komisyon karşılığında bu işlemini gerçekleştirebilir. Belirlenen komisyonda net bir miktar verilmez. Oranlar pek çok faktörden dolayı değişiklik gösterebilir. Bu faktörlerde,

Çeki yazan kişinin ödeme tarihi

Çekin değeri

Çeki düzenleyen kişinin bankalardaki kredi notu gibi etmenler etki etmektedir.

Bir genelleme yapılacak olursa %10 ve %30 arası oran verilebilir.

Çek bozdurma nasıl yapılır?

Bu işlemin banka ve faktöring şirketten yapılabileceğini belirtmiştik. Banka ya da şirket komisyon oranını yukarıdaki faktörlere göre belirler. Yapılan hesaplamalara göre çek kırılması sonucu alınacak risk hesabı yapılır ve işlem için komisyon teklifinde bulunulur. Teklif, çek hamili tarafından onaylanırsa faktöring şirketi ya da banka ciro işlemini başlatır. Ciro işlemi sonrası komisyon tutarı şirket veya bankanın hesabına tahsil edilir ve kalan para nakit olarak çekin ödeneceği kişiye verilir.

Çek yazan kişinin kredi notu, ödeme geçmişi aynı olduğu zaman bankalar arasında komisyon miktarları değişiklik gösterebilir. En karlı tahsilatı yapmak için iyi araştırılmalıdır. Çek kırdırma çok acil gerekmiyorsa her zaman cirolama yöntemi tavsiye edilir. Böylece komisyon ödenmesine gerek kalmaz.

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