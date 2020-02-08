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Cep telefonlarına Dijital Hizmet Vergisi! Dijital Hizmet Vergisi nasıl ödenecek, neleri kapsıyor?

Vatandaşın kafasını kaldıramadığı vergilere bir yenisi daha ekleniyor. Sırada cep telefonlarına Dijital Hizmet Vergisi var! Peki Dijital Hizmet Vergisi nasıl ödenecek, neleri kapsıyor? İşte yeni vergi ile ilgili ayrıntıların hepsi…

08 Şubat 2020 Cumartesi 15:59
Cep telefonlarına Dijital Hizmet Vergisi! Dijital Hizmet Vergisi nasıl ödenecek, neleri kapsıyor?

Vatandaşların bir türlü kafalarını kaldıramadığı vergilere bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak 2019 senesinin Kasım ayında çıkan yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmişti. Sonrasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hangi hizmetlerin bu yasa kapsamına gireceğine karar vermesi bekleniyordu. Beklenen karar sonunda geldi.

Dijital Hizmet Vergisi Kapsamında Oyunlar Bulunuyor

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Karanamede Değişiklik Yapan Kanun bünyesinde %7.5 seviyesinde Dijital Hizmet Vergisi, 1 Mart tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Bununla birlikte dijital hizmet sağlayıcıları sunduğu her hizmet vergi bünyesinde sağlanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı taslakta verginin uygulanması ile ilgili olarak bazı ayrıntılar paylaşıldı. Bu bağlamda arama motorlarından bant reklamlarına, dijital ortamda bulunan tüm reklamlardan açılır pencere reklamlara ve yazılım aracılığı ile otomatik olarak online reklamlara kadar tüm hizmetler vergi kapsamına alınacak. Diğer yandan gazete ve dergilerin intenet sitelerindeki reklamlardan elde edilen gelirler için de vergiler alınacak.

Karasak, uydu ya da kablo ortamlarında yayın yapan kanalların eş zamanlı dijital ortamdaki yayınlarında yer verilen reklamlar bu vergi kapsamında değerlendirilecek.

Reklam anketleri ile beraber dijital ortamda satılan bilgisayar, cep telefonu, akıllı bileklik, dizi, film, video, resim, makale, dergi, gazete gibi görüntü, ses ve metin dosyası içeriklerinin, tüm dijital oyunların ve çevrimiçi oyunlardaki yapılan oyun içi satın almaların satışından elde edilen gelirler de bu vergi bünyesinde yer alacak.

Kullanıcıların aradığı ürünlerin özelliklerine, fiyatlarına, markalarına ya da modellerine göre karşılaştırma yapan hizmetler de bu vergi bünyesinde bulunacaklar.

Bankacılık hizmetlerinde yer alan işlemler istisna olarak göz önünde bulundurulacaklar. Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından ödenen KDV ise hasılat içerisinde yer almayacak.

Kuruluşlar tarafından organize edilen şans oyunları, çekilişler ve dijital ortamda satılan kuponlar dijital içerik olarak değerlendirilmeyecekler.

Verginin bağlayıcı olması, sağlayıcının gelir ya da kurumlar vergisi kapsamında sorumlu olup olmamasını göz önünde bulundurmayacak.

Dijital Hizmet Vergisi Nasıl Ödenecek?

Bu verginin ödenmesi elektronik ortamda gerçekleşecek. Dijital Hizmet Sağlayıcı ilk defa vereceği dijital hizmet vergisi beyannamesinden önce aşağıdaki kısımda yer alan formu dolduracak. Sonrasında formun onaylanması ile beraber dijital hizmet vergisi mükellefiyeti de gerçekleşmiş olacak.

https://digitalservice.gib.gov.tr/kdv3_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7

Vergilendirme takvim senesinin birer aylık dönemleri olarak belirlenmiş durumda. Beyannameler de takip eden ayın son gününe kadar teslim edilebilecek. Aynı adresten gönderilecek olan bu beyannamelerin dışında ödemeler de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi intenet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Düzenleme ile beraber yükümlülüklerin yerine getirilmemesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dijital hizmet sağlayıcıları erişimlerine engel konmasına neden olabilmektedir.

Son Güncelleme: 08.02.2020 15:59
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