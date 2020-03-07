Cep telefonlarına yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisi eklendi!

Cep telefonlarına yeni bir vergi daha eklendi. Yurt dışından gelme veya Türkiye’den satın alınan telefonlardan %1 oranında ek vergi kesintisi yapılacak. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre cep telefonlarından alınacak %1 oranındaki vergi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilecek.

Cep telefonlarından %1 oranında alınan verginin Kültür ve Turizm Bakanlığına aktarılmasını öngören karar Resmi Gazetede yayımlandı. Karar Resmi Gazetede, “Cep telefonlarını ifade etmekte olan ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu GTİP numarasıyla ifade edilen cep telefonları için belirlenmekte olan ek kesinti oranı % 1 olmaktadır” ifadesiyle açıklandı. Bu karar sonucunda bu oranda uygulanacak olan eşyaların tanımı ise Telefon cihazları, ses, görüntü ya da diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar olarak kullanıldı.

Cep telefonu üretenler veya satışını yapanlar, imalat veya ithalat bedeli üzerinden %1 oranındaki tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na vermekte zorunlu olacak.