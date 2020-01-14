Cep telefonunu vadeli alacaklar dikkat! Taksit sayıları 3 aya indirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından ithal cep telefonlarının taksit ve vadeleri ile ilgili yeni bir düzenlemesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre fiyatı 3 bin 500 lira ve üzeri olan cep telefonlarının 6 ay olan taksit sayıları düşürülerek 3 ay taksit olarak kararlaştırıldı.

Kurul kararında ayrıca fiyatı 3500 lira ve altında olan cep telefonlarında her hangi bir değişiklik yapılmadığı ve bu fiyatlarda olan cep telefonlarının kredi taksiti sayısı 12 ay olarak devam edileceği belirtildi.

BDDK, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni değişiklikte; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye de yetkili kılındı.