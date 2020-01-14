Cep telefonunu vadeli alacaklar dikkat! Taksit sayıları 3 aya indirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından ithal cep telefonlarının taksit ve vadeleri ile ilgili yeni bir düzenlemesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre fiyatı 3 bin 500 lira ve üzeri olan cep telefonlarının 6 ay olan taksit sayıları düşürülerek 3 ay taksit olarak kararlaştırıldı.
BDDK, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni değişiklikte; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye de yetkili kılındı.