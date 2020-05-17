Cerrahi maske satışlarında konulan 1 TL’lik tavan fiyata uyulmuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile satışlarına başlanan cerrahi maskeler yine fırsatçıların eline düştü. Ticaret Bakanlığı tarafından tavan fiyat uygulamasıyla en fazla 1 TL olarak satışa sunulan cerrahi maskeler şuan neredeyse iki katı fiyatınada satılıyor.

Maskenin yanına dezenfektan gibi farklı ürünler koyarak paket halinde satan fırsatçılar fiyatı katlarken üretimin 10 kat arttığını belirten sektör temsilcileri de maske fiyatlarının 1 TL’nin de altına düşeceğini, ürünlerin fırsatçıların elinde patlayacağını söylüyorlar.

Bakanlığın talimatını hiçe sayan fırsatçılar, 1 litre dezenfektan ve 50'lik pakete 132 TL fiyatla müşterilerine satışa sunarken, aynı dezenfektanın tekli satışındaki etiket fiyatı 50 TL olarak belirliyorlar. Bu durumda 50'lik maskenin fiyatı 82 liraya geliyor ve bir adet maske 1 lira 60 kuruştan satılmış oluyor.

Benzer bir uygulamanın bazı eczanelerde de görüldüğü öğrenildi. Maskenin tanesine 2 TL fiyat koyan eczanelere vatandaşlar oldukça fazla tepki gösterirken konuyla ilgili şikayet sitelerinde tepkilerini dile getiren vatandaşlar "Eczaneye 1 liradan fazlaya satamazsınız dediğimizde 'Almazsan alma kardeşim biz 1 liraya alıyoruz, git kime şikâyet edersen et' diye tepki gösteriyorlar. Aynı eczaneler devletin vatandaşına verdiği ücretsiz maskeyi de vermiyor, 'kod gelmedi, ismin çıkmadı' şeklinde bahaneler uyduruyorlar." diye konuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ise konuşmasında "Türkiye genelinde 1 TL fiyat oturdu. Bazı firmalar bunu deliyor olabilir. Ancak bu hem hukuka hem de ahlaka aykırı çünkü 1 TL sınırı satıcıya zaten kazandırır. Tüketici burada bilinçli olmalı ve 'dur' demeli" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ocakta günlük 5 milyon adet cerrahi maske üretiminin olduğunu belirten Demir, bu sayının şu anda günlük 40-50 milyon adete çıktığını söyledi. Demir, "Piyasada mal çok. Ürün konusunda sıkıntı yok. Hatta ben önümüzdeki dönemde fiyatın 1 TL'nin de altına düşeceğini düşünüyorum. 1 TL'nin üzerinde satmaya çalışanların malları ellerinde patlayacak" ifadelerini kullandı.