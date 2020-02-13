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Çeyrek altın 500 lirayı geçti, Dolar ise 6 seviyelerinde! 13 Şubat altın ve döviz kuru rakamları

Gram altın fiyatlarında altının ons fiyatındaki artışlar yukarı yönlü ivmesini sürdürürken çeyrek altının satış fiyatı ise 501 TL oldu. Piyasada dikkatle takip edilen dolar/TL 6 seviyesinin üstünde işlem görmeye devam ediyor. İşte, 13 Şubat Perşembe altın fiyatları ve piyasalarda son durum..

13 Şubat 2020 Perşembe 12:00
Çeyrek altın 500 lirayı geçti, Dolar ise 6 seviyelerinde! 13 Şubat altın ve döviz kuru rakamları

iyasalarda altın fiyatlarında yükseliş devam ederken ons altının bin 575 dolar yükselmesiyle birlikte iç piyasalarda da artışlae meydana geldi. 24 ayar gram altın 306 lira olurak belirlenirken çeyrek altın kritik seviyeler ve yükselen fiyatlar çevresinde 501 liraya ulaştı. 

Dış piyasdalarda Çin'de corona virüsü salgını neticesinde vaka sayılarının azalma kaydettiği yönünde gelen bilgiler doğrultusunda altın fiyatları yatay ilerlediği belirtilirken iç piyasalarda çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ise şöyle belirlendi:

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 494 Lira

Yarım altın: 994 Lira

Gram altın: 304,20 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 24 Lira

Tam altın: bin 978 lira

Türkiye'de sanayi üretiminin yakından takip edildiği günde dolar/TL 6,05 seviyelerinde dolaşırken, Bankacılar kamunun aldığı önlemlerle TL'deki değer kaybının azaldığı yönünde görüş bildirdiler.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib’de yaşanan gelişmeler ile ilgili ekonomi yönetimi döviz kurunu frenlemek için ek önlemler alırken piyasalarda bulunan dövizler ise;

DOLAR - 6.0482(%0.05)

EURO - 6.5822(%0.09)

ALTIN - 306.038(%0.48) olarak işlem görüyor.

Son Güncelleme: 13.02.2020 12:01
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