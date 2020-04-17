Çiftçi borçlarına Koronavirüs erteleme ve Koronavirüs desteği ile çiftçiye yüzde 75 hibeli tohum desteği

Koronavirüs salgını sonrasında her kesimden vatandaşlar için birçok destek paketi açıklandı. Bu süreçte çiftçileri de ilgilendirecek bir düzenleme gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışmaları sonucunda, Ziraat Bankası’na borcu olan çiftçilerin borçlarının ertelenmesi için çalışmalara başlandı.

Çiftçilere borç ertelemesi

Koronavirüs kapsamında yapılan ekonomik düzenlemeler arasında çiftçilere de destek çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çiftçileri sevindiren haber geldi. Ekonomik Kalkınma Paketi kapsamında 14 bankanın kredi borçlarını ertelemesinin ardından, çiftçilerin de bu paketten yararlanabilmesi için ilk adım atıldı. Meclise sunulan kanun teklifi onaylandığı takdirde, çiftçilerin aksayan ödemelerine kolaylık sağlanacak.

Koronavirüs desteği ile çiftçiye %75 hibeli tohum

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından çiftçilere hibe desteği verileceği açıklanmıştı. Bakanlık tarafından ekim zamanına yetişecek şekilde %75 tohum hibesi desteği sağlanacak. Söz konusu olan tohum hibesi sadece 21 ilde verilecek. Bakan Pakdemirli’nin açıklamasına göre tarım sektörünün zarar görmemesi adına Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı başlatılmıştır.

Tohum desteği verilecek iller

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Bingöl

Çanakkale

Erzincan

Erzurum

Kars

Kayseri

Kırıkkale

Kırşehir

Konya

Muş

Nevşehir

Niğde

Samsun

Sivas

Tokat

Uşak

Yozgat

Yukarıda sıralanan 21 ildeki üreticilere, üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla %75 sertifikalı tohum desteği verilecektir. Bu destek programı ile 21 ilde ekimi gerçekleştirilecek olan tohum ürünleri ise:

-Ayçiçeği,

-Arpa,

-Buğday,

-Kuru fasulye,

-Mısır,

-Mercimek

-Çeltik olacaktır.

Tarım kredi kooperatifleri 2 ay erteleme açıklaması

Tarım Kredi Kooperatiflerinden çiftçilere borç erteleme ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, tarımsal kredi kullanan çiftçilerin borçları 2 ay süre ile ertelenecek. Tarım Kredi Kooperatiflerinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklama ise şöyle;

30.04.2020 tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecek.

Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

Çiftçilerimizin kredi borçları nedeniyle Risk Merkezindeki siciline mücbir sebep notu düşülmesi sağlanacak.

Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.

Yapılan açıklamaya göre Tarım Kredi Kooperatifleri vatandaşın kredi borçları nedeniyle başlatılan tüm takip işlemlerini durduracaktır. Kooperatifler tarafından hiçbir şekilde icra takibi yapılmayacaktır. Daha önce 3 ay ödeme yapılmadığında takip işlemi başlatılmaktaydı. Yeni alınan karara göre ise bu süre 6 aya çıkarılmıştır.