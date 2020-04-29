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Çiftçi kredi borç erteleme başvurusu nasıl yapılır? Çiftçilerin kredi borcu 6 ay erteleniyor!

Çiftçilerin kredi borcunun 6 ay ertelenebileceği açıklandı. Çiftçi kredi borç erteleme başvurusu nasıl yapılır, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çiftçilerin kredi borçlarının 6 ay kadar erteleneceğini açıkladı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 20:18
Çiftçi kredi borç erteleme başvurusu nasıl yapılır? Çiftçilerin kredi borcu 6 ay erteleniyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla çiftçileri sevindirecek bir kararı açıkladı. Bakan Albayrak, çiftçilerin toplamdaki 6 milyar TL’lik kredi borcunun ertelenebileceğini açıkladı.

Berat Albayrak Mayıs ve Haziran ayında vadesi gelecek olan Hazine destekli kredi ödemelerinin faiz uygulaması olmadan 6 ay erteleneceğini belirtti. Bu ertelemeyle birlikte çiftçilerin 6 milyar TL’lik toplam kredi ödemeleri 6 ay kadar ertelenebilecek. Bakan Berat Albayrak, Koronavirüs salgınında çiftçilerin üretime devam edebilmesi için bu kararı aldıklarını ve çiftçilerin yanında olduklarını ifade etti.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 20:18
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