Çiftçi kredi borç erteleme başvurusu nasıl yapılır? Çiftçilerin kredi borcu 6 ay erteleniyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla çiftçileri sevindirecek bir kararı açıkladı. Bakan Albayrak, çiftçilerin toplamdaki 6 milyar TL’lik kredi borcunun ertelenebileceğini açıkladı.
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Son Güncelleme: 29.04.2020 20:18