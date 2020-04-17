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Çiftçi, Ziraat Bankası borç erteleme tasarısı gündemde

Çiftçileri sevindiren haber! Çiftçi, Ziraat Bankası borç erteleme tasarısı gündeme geldi. İşte, detaylar…

17 Nisan 2020 Cuma 15:22
Çiftçi, Ziraat Bankası borç erteleme tasarısı gündemde

Büyük bir salgına dönüşen yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bankalar kredi borçlarını erteleme kararı almıştı. Çiftçileri sevindiren haber, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan tarım kredi borçlarının ertelenmesi için çalışma başlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle çiftçilerin zor duruma girmemesi hedefleniyor. Çiftçi tarım kredi borçlarının ertelenmesi için torba yasası hazırlanıyor. Bu torba yasasının yürürlüğe girmesi halinde çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçları ertelenecek. Bununla birlikte çiftçilere verilecek desteklerin artırılması planlanıyor.

Son Güncelleme: 17.04.2020 16:20
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