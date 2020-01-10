Çiftçilere uzun vadeli kredi yapılandırma müjdesi

Ekonomik kriz yaşayan ve sıkıntı yaşayan çiftçilere kredi yapılandırma müjdesi verildi. Kredilerini ödemekte zorlayan ve ödeyemeyen çiftçiler kredi borçlarını 5 yıla kadar erteleyebilecek. Ayrıca uygulanan faiz oranlarında da indirim yapılacak. Faiz oranları %9’a düşecek.

Çiftçilere Kredi Yapılandırma Müjdesi

Çiftçilere kredi yapılandırma müjdesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Tarımsal kredilerde faiz indirimi müjdesi de verildi. Faiz oranları %9’a kadar indi. Bakan Albayrak, faiz desteği oranlarında da değişiklik yapıldığını belirtti.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2022 yılının sonuna kadar düşük faiz ile kredi limitleri ve kriterlerinin yeniden belirlendiği açıklandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Bakan Berat Albayrak şunları söyledi:

Afetlerden Etkilenen Üreticilerin Kredileri Yapılandırılacak

“Yüzde 9 ‘a kadar düşürülen faizler, düşük faizli işletmeler, üç istisna dışında minimum yüzde 50 indirimli uygulanarak devreye giriyor. Eskiden minimum yüzde 25‘ ti, bunu % 50‘ ye çektik. 9- 4,5 olarak uygulanıyor ama birçok alanda, hayvancılıkta belirli koşulların sağlanması durumunda bu indirimler yüzde 100‘ e kadar çıkıyor malumunuz yani bu sıfır faizli kredi anlamında. 4,5, 2,25 hatta sıfır manasında. Özellikle hayvancılığın birçok alanında kullandırılan kredi limitlerini de artırarak çok önemli bir adım attık.”

Yaşanan doğal afetler sonrası etkilenen üreticilerin kredi ödemelerinde de sıkıntı yaşamaması için kredi yapılandırılması uygulanacak. Bu konu hakkında detaylı konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu açıklamalarda bulundu:

” Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasından kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde. Yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar uzun vade istiyorlardı bizden, yeniden vadelendirilebilecekler artık.

Ziraat Bankası burada önemli bir yük almış olacak ve üreticilerimizin mevcut borçlarının sadece bir tek sezonda edilecek tarımsal gelirlerle ödenmesindeki tüm bu zorluklar göze alınarak, ürün, zamanlama, iklim şartları borçları en az 5 yıllık bir süreçte piyasanın çok çok altında, çok daha düşük bir faiz oranıyla geri ödenmesiyle hepsini rahatlatacak yeni bir yapılanmanın önünü açıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. “