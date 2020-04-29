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Çiftçinin borçlarına 6 ay faizsiz erteleme başvurusu nasıl yapılır? Bakan müjdeyi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Çiftçilerin borçlarına 6 ay faizsiz erteleme başvurusu nasıl yapılır?'' sorusunun yanıtını duyurdu. Bakan Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Toplantısı'nda müjdeyi verdi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 20:37
Çiftçinin borçlarına 6 ay faizsiz erteleme başvurusu nasıl yapılır? Bakan müjdeyi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek olan Hazine destekli kredi ödemelerinin faizsiz olarak 6 ay ertelendiğini duyurdu. Bakan Albayrak, çiftçilere 6 milyar TL’lik borcunu erteleme olanağı sunulduğunu açıkladı. Albayrak, çiftçilerin alnının terinin karşılıksız bırakılmaması için imkanların seferber edildiğini işaret ederek ‘’Bugün geldiğimiz noktada koronavirüs ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin ve tarımsal üreticimizin yine yanındayız.’’ diye konuştu.

200 milyar TL finansman vatandaşların kullanımına sunuldu

Bakan Albayrak başkanlığında düzenlenen 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı video konferansla yapılmıştır. Toplantılarda işe dönüş için gerekli tedbirler ele alınırken, dünyayı etkileyen krize karşı büyük bir sınav verildiği kaydedildi. Albayrak, hızlı karar alıp üretim gücü ve istihdamın korunabilmesi için yeni adımlar atıldığını anlatarak ‘’Bugüne kadar 200 milyar TL’lik bir finansmanı vatandaşlarımızın kullanımına sunduk.’’ diye konuştu.

Yüksek dönüş ortalamaları

Albayrak, taleplere hızlı geri dönüş yapıldığını ve ihtiyaç duyulan mekanizmaların devreye alınabildiğini konuşarak şuana kadar 921 bin 751 esnaftan destek adımlarına talep geldiğini kaydetti. 789 bin 232 vatandaşın desteklerinin hesaplara yatırıldığını konuşan Bakan Albayrak, işletmelerden 148 bin 334 talep alındığını konuştu. 126 bin 505’e finansman tahsisin gerçekleştirildiğini anlatan Albayrak, esnaf ve işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85’lik bir dönüş ortalaması yakalandığını anlattı.

Hasar 1929 buhranından büyük olacak

Virüs salgınının küresel ekonomi ve ticarette kimsenin beklemediği ve sonuçların nereye ulaşacağının kestirilemediği bir hasar bırakacağını anlatan Albayrak, Çin’de 44 yıllık bir ara sonrasında çeyreklik küçülme beklendiği aktarılırken, ABD’de işini kaybeden sayısının son 4 hafta içerisinde 26 milyonu aştığı belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 20:37
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