Çiğ süt ve manda malak destek ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ süt ve manda malak destek ödemelerinin 17 Nisan Cuma günü ödenmeye başlanacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada çiğ süt ve manda malak desteklerinin 17 Nisan Cuma günü saat 18:00’dan sonra çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı ifade edildi. Bu destekten faydalanacak çiftçilere toplam 129 milyon TL ödeme yapılacak.

Çiğ Süt ve Manda Malak Destekleri Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı bugün saat 18:00 itibariyle çiğ süt ve manda malak desteklerinin ödenmeye başlanacağını açıkladı. Ödemeler destekten faydalanacak olan çiftçilerin banka hesaplarına yatırılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu yılın tarımsal destekleme bütçesi olarak kararlaştırdıkları 22 milyar TL’nin yarısının ilk çeyrek ödemeleri kapsamında hak sahiplerine verildiğini açıkladı.

Çiğ Süt Desteklemeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı 232 bin 223 çiftçinin toplam 729 bin ton sütü için 98 milyon TL destek ödemesi yapıyor. Ödemeler bugün saat 18:00’dan sonra çiftçilerin Ziraat Bankası hesabına yatırılacak.

Manda Malak Desteklemeleri

Bakanlık tarafından 10 bin 994 çiftçiye 113 bin baş manda ve malak için toplam 31 milyon TL destek verilecek. Manda Malak destek ödemeleri bugün saat 18:00’dan itibaren çiftçilerin Ziraat Bankası hesabına gönderilecek.