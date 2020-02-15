ÇKS belgesi ile kredi veren bankalar

Çiftçilere ve üretime destek vermek için bankalar çiftçiye kredi desteği sağlamaktadır. Kredi başvurusunda bulunan çiftçilerden istenilen en önemli belge ÇKS belgesidir. ÇKS belgesi olanlar hem tarım kredisi hem de ihtiyaç kredisini bankalardan kolayca alabilmektedir.

ÇKS Belgesi İle Kredi Veren Bankalar

ÇKS belgesine sahip olan çiftçilere bankalar kredi fırsatları sunmaktadır. Çok sayıda kredi imkanı yakalayan ÇKS belgesine sahip çiftçilere kredi veren bankalar şunlardır:

-Ziraat Bankası,

-QNB Finansbank,

-Denizbank,

-Şekerbank,

-Vakıfbank,

-Yapı Kredi Bankası,

-Halkbank.

Denizbank ÇKS Belgesi İle Kredi Nasıl Alınır?

Çiftçilere destek veren Denizbank’tan ÇKS ile kredi alımı oldukça kolaydır. Tarım kredisi veren banka çiftçinin maddi ihtiyaçlarını karşılamak için tam destek sunmaktadır. Birçok kredi imkanı sunan bankanın kredi seçenekleri şu şekildedir:

-Tarımsal İşletme Kredileri,

-Tarımsal Yatırım Kredileri,

-Projeli Yatırım Kredileri,

-TMO Makbuz Senedine Dayalı Krediler,

-Elektronik Ürün Senedi Karşılığında Kredi,

-Genç Çiftçi Kredisi,

-Benim Bahçem Benim Tarlam Kredisi.

Şekerbank ÇKS Belgesi İle Kredi Nasıl Alınır?

Bankadan kredi çekmek isteyen çiftçilerden ilk olarak ÇKS belgesi istenmektedir. Hangi krediyi alacağına bağlı olarak istenilen belgeler değişiklik gösterebilir.

ÇKS belgesi olan çiftçilere destek veren bankalardan biri de Şekerbank’tır. Çiftçilerin başvurabileceği kredi seçenekleri şunlardır:

-Tarla Büyütme Kredisi,

-Tarım Ekipmanları Kredisi,

-Tarımsal Eko Kredi,

-Kırsal Kalkınmaya Destek Kredisi.

Vakıfbank ÇKS Belgesi İle Kredi Nasıl Alınır?

ÇKS belgesi olan çiftçiye destek Vakıfbank’tan geldi. Birden fazla kredi seçeneği sunan bankanın sunduğu seçenekler şunlardır:

-İşletme Kredileri,

-Yatırım Kredileri,

-Proje Kredileri,

-Tarım İçerikli Kartlar.

Ayrıca banka çiftçilerin geri ödemelerini kendilerinin ayarlamasını sağlamaktadır. Çiftçiler geri ödeme vadelerini seçebilmektedir. Bu krediler sayesinde nakit ihtiyaçlarını karşılayan çiftçiler geri ödemelerini ayarlama konusunda da avantajlıdır.

Ziraat Bankası ÇKS Belgesi İle Kredi Nasıl Alınır?

Çiftçilerin en çok tercih ettiği banka Ziraat Bankasıdır. Ziraat Bankası ÇKS belgesi olan çiftçilere birçok imkan tanımaktadır. Çiftçilere, şirketlere veya tüzel kişilere uzun vade seçenekleri ile birçok kredi veren banka devlet bankası olduğu için çiftçilerin en çok tercih ettiği bankadır.

QNB Finansbank ÇKS Belgesi İle Kredi Nasıl Alınır?

Finansbank’ta çiftçiye destek veren bankalar arasında yer almaktadır. ÇKS belgesi ile kredi almak çok kolay. Seracılık, organik tarım ve sürekli tarım yapan çiftçilere daha da kolaylık sağlanmakta ve özel kredi imkanları sunulmaktadır. Kredi seçenekleri ve vade seçenekleri ile çiftçilerin tercih ettiği bankalar arasında yer almaktadır. Anlık veya dönemlik kredi almanız da QNB Finansbank sayesinde mümkün.

Yapı Kredi Bankası ÇKS Belgesi İle Kredi Nasıl Alınır?

Sıfırdan başlayacak olan veya ekipman yenilemek isteyen çiftçilere destek sağlayan Yapı Kredi ÇKS belgesi olan çiftçilere kolay bir şekilde kredi vermektedir. Yüksek miktarda kredi veren banka uygun seçenekli vade seçeneği de sunmaktadır. 60 ay vade seçeneği sunan Yapı Kredi, yüksek miktarlara ihtiyacı olan çiftçilerin tercih ettiği bankalar arasında yer almaktadır.

Halkbank ÇKS Belgesi İle Kredi Nasıl Alınır?

Üreticiye destek veren bankalar arasında Halkbank’ta yer almaktadır. ÇKS belgesi olan çiftçiye kredi veren Halkbank, hasat zamanında geri ödeme yapılma şartı sunmaktadır. Çiftçiler sağladığı avantajlar nedeniyle Halkbank’ı seçmektedir.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) İle Kredi Alımı

ÇKS belgesi kredi başvurularında oldukça önem taşımaktadır. Çiftçilerin kredi almalarını kolaylaştıran bu belge bankalar tarafından koyulan ilk şartlar arasında yer almaktadır. Ancak her ÇKS belgesi olana kredi verilmemektedir. Bankalar çiftçilerden farklı şartlar da aramaktadır. Bu şartlardan en önemlisi kredi notunun ne kadar olduğudur.

Kredi notu düşük olan çiftçilere kredi verilmemektedir. ÇKS belgesi bile olsa kredi notu düzgün ödeme yapılmadığını gösterdiği için bankalar tarafından dikkate alınan bir konudur. Bu nedenle ÇKS belgesi olan her çiftçi kesin olarak kredi alamamaktadır.