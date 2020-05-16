Çocuğa cinsel istismarı savunan profesör üniversiteden kovuldu

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, Akit TV'de yayınlanan ve Sabri Balaman'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Derin Kutu' programında konuk olarak katılmıştı. 12 Mayıs’ta yayınlanan programda Prof. Dr. Özgüven ile birlikte Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ve Dr. Lütfü Özşahin vardı ve programda İstanbul Sözleşmesi ele alındı.

Prof. Dr. Özgüven'in konuşması sırasında çocuk evliliğiyle ilgili bir takım sözler söyledi ve bu sözleriş sosyal medyada büyük yankı yankı uyandırdı. Çok fazla eleştiri alan Özgüven'e ayrıca hem siyasetçilerin hem de akademisyenlerde tepkilerini gösterdi.

Prof. Dr. Özgüven'in çocuk istsmarını savunduğu öne sürülen ve büyük tepki toplayana ifadeleri şöyleydi:"13 yaşında, hem aklen belli bir noktaya gelmiş, hem vücuden belli bir noktaya gelmiş bir insan 10 yıl boyunca çocuk doğurmayacaksın, kadınlığını yaşamayacaksın diyorsun. Süpermen’i bilmem ama Süper kadın diye bir ırk var. Bu da 13-16 yaş arasında. İstediğiniz doktora sorun en üstün nitelikli insan bu yaşlardakiler… Hadi biraz büyütelim 12-17 olsun; çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Yani bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş."

Bu olayın ardında bağlı olduğu İstanbul Aydın Üniversitesinden skandal sözlerle ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada Prof. Dr. Özgüven hakkında hukuki işlem başlatıldığını duyurmuştu. Bugün yapılan yeni açıklamada ise, Özgüven'in üniversite ile ilişiğinin tamamen şu ifadelerle bildirildi:

"Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in, katıldığı televizyon programında, Üniversitemizin felsefesine tamamen zıt ve kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalarından dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesilmiştir. KAMUOYUNA DUYURULUR."