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Corona virüsü ekonomi destek paketi 21 madde nedir? Kimler için neler getirdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüse karşı alınan ekonomik önlem paketini açıklandı. Peki korona virüsü ekonomi paketi 21 madde nedir, neler getirdi? İşte 21 maddelik ekonomi paketinin detayları.

20 Mart 2020 Cuma 16:09
Corona virüsü ekonomi destek paketi 21 madde nedir? Kimler için neler getirdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüs kapsamında yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Toplantıda korona virüse karşı alınacak önlemler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası salgına karşı ekonomik önlem paketini açıkladı.

Korana virüs nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması, işyerlerinin kapatılması gibi önlemler alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından ekonomik olarak vatandaşların etkilenmemesi için ekonomik önlemlerin alınmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı 21 maddelik önlem paketini açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 21 madde

  1. Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteliyoruz.
  2. Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.
  3. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.
  4. İç hava yolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.
  5. KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.
  6. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.

Esnafın Halkbank’a olan kredi borçları 3 ay erteleniyor

Yukarıda belirtilen 6 maddenin yanı sıra esnafa da kredi borçlarını ödeme konusunda fırsatlar sunuldu. Buna göre Halkbank esnafın kredi borçlarını 3 ay ertelenecek. Diğer maddeler ise şu şekilde devam ediyor.

  1. Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.
  2. Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere vereceğiz.
  3. Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.
  4. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşüreceğiz.
  5. Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini sağlayacağız.
  6. Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz.

Asgari ücret desteği sürecek

Açıklanan ekonomik destek paketinde asgari ücretli vatandaşlar içinde ücret desteği verileceği bildirildi.

  1. Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.
  2. Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz.
  3. Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.

En düşük emekli maaşı bin 500 liraya yükseliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik önlem paketinde emekli vatandaşlara da yer verildi.

  1. En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.
  2. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.
  3. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.
  4. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.
  5. Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre altenatif kanallar geliştireceğiz.
  6. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs salgınına karşı alınan ekonomik önlem paketinde yer alan 21 maddenin yanı sıra ek birçok yardımın yapılacağı ve vatandaşların bu dönemde rahat ettirilmesi hedefleniyor.

Son Güncelleme: 20.03.2020 16:09
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