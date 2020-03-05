Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a tazminat davası açtı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün TBMM Genel Kurul öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret dolu sözler sarf etmişti. Genel Kurul toplantısında da kürsüde konuşma yaptığı sırada AK Partili milletvekilleri Öztoç'a tepki göstermil araya CHP'li milletvekillerinin girmesi sonucu Meclis'te arbede yaşanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un'a hakaret dolu sözler söylemesi Erdoğan cephesini harekete geçirdi. Özkoç'un bu sözlerini yargıya taşıyarak 1 milyon liralık maneviaçan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan da suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, söz konusu manevi tazminat davası ve suç duyurusunu Twitter'deki hesabından duyurarak yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle Engin Özkoç aleyhine 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtık. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunduk. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.