İstanbul 23°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113612
ALTIN
383.666
DOLAR
6.8443
STERLİN
8.4581
EURO
7.6699
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik alanda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yoluyla katıldığı Kars barajı açılışında ekonomik alanda önemli açıklamalar yaptı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik alanda önemli açıklamalar
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans ile katıldığı Kars Barajı açılış programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan korona virüs hastalığı ile ekonomide görülen daralmaya karşı aldıkları önlemler ile ekonomide toparlanma sinyalleri aldıklarını söyledi.

BARAJ SAYISINI 585'E ÇIKARDIK

Ülkemizde ki barajlar ile ilgili konuşan Erdoğan,ülkenin başına geldiklerinde 276 olan baraj sayısını toplam 585 baraja çıkardıklarını anlattı. Sulama tesisleri sayısını ise 2 kat arttırdıklarını sözlerine ekledi.

Açılışına video konferans yolu ile katıldığı kars barajının ülkemize ve bölgeye büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

NİCE MÜCADELELER VERDİK


Ekononi alanındaki gelişmelerede değinen Erdoğan, bu ülke için 18 yıldır gece gündür çalıştıklarını, kendilerine karşı kurulan tuzaklardan darbe girişimlerine kadar nice mücadele verdiklerini söyledi. Attıkları her adımda engellemeler ile karşılaştıklarını sözlerine ekledi.

TOPARLANMA SİNYALLERİ GELDİ

Küresel çapta görülen korona virüs hastalığına karşı ekonomide meydana gelen daralma karşısında aldıkları önlemlerin etkilerini mayıs ayında gördükleri dile getiren Erdoğan,ekonomide toplanlanma sinyallerinin güçlü geldiğini vurguladı.

KURULAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

Yaşanan salgın hastalığa rağmen yatırımın arttığını, kurulan şirket sayısının mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 22 arttığını söyledi. Borsanın yeniden 100 binin üzerine çıktığını sözlerine ekledi.

KONUT VE OTOMOBİL SEKTÖRÜ HAREKETLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konut ve otomobil sektörünün haziran ayında hareketlendiğini açıkladı. Yılın ikinci yarısında ekonomide büyük bir ivme beklediklerini vurguladı.

 


Son Güncelleme: 20.06.2020 15:27
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliye promosyon müjdesi! 2500 TL'ye kadar ödeme
Emekliye promosyon müjdesi! 2500 TL'ye kadar ödeme
Ticaret Bakanlığı üç farklı alandaki harcamalarda taksit sayısını 18 aya çıkardı!
Ticaret Bakanlığı üç farklı alandaki harcamalarda taksit sayısını 18 aya çıkardı!
Saudi Aramco, Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu SABIC hisselerini aldı
Saudi Aramco, Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu SABIC hisselerini aldı
Girişimciler için Çin'deki fırsatlar nelerdir?
Girişimciler için Çin'deki fırsatlar nelerdir?
Fed Başkanı Powell: Ekonomik toparlanmada büyük belirsizlikler buluuyor
Fed Başkanı Powell: Ekonomik toparlanmada büyük belirsizlikler buluuyor
15 Haziran gram, çeyrek, ons ve cumhuriyet altın fiyatları
15 Haziran gram, çeyrek, ons ve cumhuriyet altın fiyatları

Popüler Haberler

Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Türkiye'de ilk Koronavirüs vakası nerede ve nasıl çıktı? Türkiyedeki ilk vakanın kaynağı belli oldu!
Ziraat Bankası damızlık düve kredisi 2020 kredi oranları
L Tipi cezaevi koşulları nedir? L Tipi cezaevlerinde hangi suçlular yatar?
500 TL Bayram harçlığı yardımı yapılacak mı? Bayram harçlığı ödemelerinde son durum ne?
Günlük Burç Yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.