Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik alanda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans ile katıldığı Kars Barajı açılış programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan korona virüs hastalığı ile ekonomide görülen daralmaya karşı aldıkları önlemler ile ekonomide toparlanma sinyalleri aldıklarını söyledi.

BARAJ SAYISINI 585'E ÇIKARDIK

Ülkemizde ki barajlar ile ilgili konuşan Erdoğan,ülkenin başına geldiklerinde 276 olan baraj sayısını toplam 585 baraja çıkardıklarını anlattı. Sulama tesisleri sayısını ise 2 kat arttırdıklarını sözlerine ekledi.

Açılışına video konferans yolu ile katıldığı kars barajının ülkemize ve bölgeye büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

NİCE MÜCADELELER VERDİK

TOPARLANMA SİNYALLERİ GELDİ

Ekononi alanındaki gelişmelerede değinen Erdoğan, bu ülke için 18 yıldır gece gündür çalıştıklarını, kendilerine karşı kurulan tuzaklardan darbe girişimlerine kadar nice mücadele verdiklerini söyledi. Attıkları her adımda engellemeler ile karşılaştıklarını sözlerine ekledi.

Küresel çapta görülen korona virüs hastalığına karşı ekonomide meydana gelen daralma karşısında aldıkları önlemlerin etkilerini mayıs ayında gördükleri dile getiren Erdoğan,ekonomide toplanlanma sinyallerinin güçlü geldiğini vurguladı.

KURULAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

Yaşanan salgın hastalığa rağmen yatırımın arttığını, kurulan şirket sayısının mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 22 arttığını söyledi. Borsanın yeniden 100 binin üzerine çıktığını sözlerine ekledi.

KONUT VE OTOMOBİL SEKTÖRÜ HAREKETLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konut ve otomobil sektörünün haziran ayında hareketlendiğini açıkladı. Yılın ikinci yarısında ekonomide büyük bir ivme beklediklerini vurguladı.