Cumhurbaşkanı kararıyla 800’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi! Ek gümrük vergisi getirilen ürünler ve vergi oranları

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi. Buna göre ek gümrük vergisi getirilen ürünler ve güncel vergi oranları belli oldu.

Cumhurbaşkanı kararıyla 800’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi! Ek gümrük vergisi getirilen ürünler ve vergi oranları
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Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 800’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi uygulanacak. 30 Eylül 2020 tarihine kadar yüzde 30’a varan oranlarla, 1 Ekim 2020 itibariyle ise yüzde 10’a kadar vergi uygulaması yapılacak.

İlave gümrük vergilerinin içerisinde iş makinesi, tarım ekipmanları ve demir-çelik ürünlerinin de yer aldığı görüldü. 30 Eylül 2020 tarihine kadar yüzde 30’a varan oranlarla 1 Ekim tarihi sonrasındaysa yüzde 10 oranında ek vergi uygulaması yapılacak.

Ek gümrük vergisi getirilen ürünler

Cumhurbaşkanı kararıyla ilave vergi getirilen ürünlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200520-10.pdf adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

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Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 23:09

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