Cumhurbaşkanı maaşı ne kadardır? 2020 Cumhurbaşkanı maaş bilgisi

Cumhurbaşkanı yönetim biçimi olan cumhuriyetin en üst kademesinde buluna kişiye verilen addır. 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının cumhuriyeti ilan etmesi ile birlikte her şey daha moden bir hal almıştır. Devlet yönetim şeklinin değişmesi ile birlikte devlet kademelerinde de değişiklikler gözlemlenmiştir. Cumhurbaşkanı ise bu değişen sistemin en yetkili kişisidir.

Cumhurbaşkanı nedir? Kimdir?

Cumhurbaşkanı cumhuriyet biçimi ile yönetilen ülkelerin en üst mertebesi yani Devlet Başkanı sıfatına sahip olan kişidir.

Ülkemizde son yıllarda yaşanan değişikliklerle birlikte cumhurbaşkanlığı seçimleri de değişti. Artık cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Ancak halkın karşısına çıkacak adayların partiler içerisinden ve parti meclisinden olması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı olmanın şartları nelerdir?

Türkiye’de yönetimin en üst mertebesine oturmak belli başlı bazı şartların sağlanması ile sağlanıyor. Bu şartlar yine meclis üyelerinde dikkate alınacak maddelerle sağlanıyor. Cumhurbaşkanı olabilmek için gerekli şartlar yine Anayasa’da yer alan maddeler ile belirleniyor. Buna göre cumhurbaşkanı olabilmek için;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Resmi olarak 40 yaşını doldurmuş olmak,

Milletvekili görev ve yetkilerine vakıf niteliklere sahip olmak,

Üniversitelerden herhangi bir bölümünden yani lisans bölümlerinden mezun olmak,

TBMM kapsamında resmi aday olabilmek için 20 milletvekili olurunun imzasını belgelemek,

Son yapılan genel seçimlerde %10 barajını geçmiş olan partiler Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir.

Cumhurbaşkanı adayı milletvekili olan ya da olmayan kimseler arasından seçilebilir.

Cumhurbaşkanı neye göre belirlenir?

Bu şartlar sağlandığı takdirde cumhurbaşkanı olabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı belirleme süreci normalden farklı şekilde belirlenmez. Ancak bilindiği üzere particilik yine ön plandadır. Son birkaç yıl içerisinde cumhurbaşkanları yine partiler içerisinden seçilmiştir.

Asıl önemli olan genel seçimlerde %10 barajını geçen partiler, cumhurbaşkanı adayı sunabilmektedir. Dolayısı ile adaylar özellikler partilerden çıkar. Son birkaç yılın cumhurbaşkanı adayları şu şekildedir;

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Ekmeleddin İhsanoğlu

Meral Akşener

Temel Karamollaoğlu

Doğu Perinçek

Genellikle son birkaç yılda parti genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmuşlardır. Anlaşılacağı üzere cumhurbaşkanlığı doğrudan siyasetle alakalı bir durumdur. Milletvekili olarak mecliste tecrübe etmiş isimler her zaman ön plandadır.

Cumhurbaşkanı maaşı ne kadardır?

Cumhurbaşkanının maaşı her zaman merak edilen konulardan bir tanesidir. 2020 yılında da en fazla merak edilen konulardan bir tanesi yine cumhurbaşkanı maaşı olmuştur. Ocak ayında yapılan zamla birlikte cumhurbaşkanının maaşı 81,250 TL olmuştur. Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda milletvekilleri maaşlarını da belirliyor. Yani cumhurbaşkanlığı maaşı katsayısı milletvekillerinin maaşını da belirleyen bir faktördür. Günümüzde milletvekillerinin 24.000 TL maaş civarında aldıkları söylenebilir.

Türkiye Cumhuriyeti cuöhurbaşkanları listesi

1923 yılında cumhuriyet ilan edildiğinden beri cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen isimler şu şekildedir;