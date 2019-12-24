Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan asgari ücret ile ilgili önemli açıklama

2019 yılının son Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Kritik toplantı sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, toplantı ile ilgili değerlendirmeleri sunmak için bir basın toplantısı düzenledi.

Gündeme dair konulşarın yer aldığı toplantıda Esad rejiminin İdlib’e saldırılarıyla ilgili değerlendirilme yapıldığını aktaran Kalın, “Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Rus tarafından da temel beklentimiz bu.” diye konuştu.

Libya’daki duruma ilişkin de açıklamalar yapan sözcü Kalın, Hafter saldırılarının önüne geçilmezse çok daha kanlı bir iç savaşın yaşanılacağını vurgulayarak, "Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız” değerlendirmesini yaptı.

Bir çok çalışanın merakla beklediği 2020 yılı asgari ücret ile ilgilide konuşan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, konuşmasında "Asgari ücret konusu gündeme gelmedi. Çalışma Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Diğer tarafların da değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın da değerlendirilmesi olacak. Herkesin kabul edeceği bir orta yol bulunması konusunda çalışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak olan asgari ücretin ne kadar olacağı toplantı bu hafta içerisinde yapılacak. 4. kez toplanacak olan Komisyon toplantısında 2020 yılına ait asgari ücret miktarıda belli olacak.