Damla sulama sistemi için kredi alınır mı? Damla sulama için kredi şartları ve detayları

Damlama Sulama Kredisi Nedir?

Çiftçiye verilen bu kredi ile tarım arazilerine kurulacak olan sulama sistemlerinin kurulması hedeflenmiştir. Çiftçilerin sıfır faiz oranı ile alabilecekleri bu krediye ek olarak devletten hibe yardımı da verilmektedir. Çiftçi Kayıt sistemi üzerine kayıtlı olan bütün çiftçiler damlama sulama kredisi için başvuruda bulunabilir.

Ek olarak kredinin yanında devletten hibe almak isteyenlerin sulama teknolojisi kurulumu yapabilen bir firma ile anlaşması gerekmektedir. Firma ile birlikte anlaşarak bir proje hazırlanmalıdır. Hibe başvurusu bu proje ile birlikte yapılır.

Damlama Sulama Sisteminin Amacı

Bu sistem ekili bir arazi üzerinde kurulmaktadır. Kurulan bu sistemin amacı arazilerin sudan tasarruf etmesini sağlamak ve en iyi sulama olanaklarından yararlanılmasıdır. Özel boru sistemleri kurulur ve sulama gerçekleşir.

Kurulan sistemde borular bitkilerin köklerine yakın toprağa yerleştirilir. Damlama yöntemi ile sular damlacıklar halinde bitkileri sulamaya başlar.

Damlama Sulama Sisteminin Avantajları

-Su tasarrufu sağlar. Diğer sulama yöntemlerine göre %50 oranında tasarruf sağlanmaktadır.

-Hava koşulları önemsizleşir ve istenilen saatte arazinin sulanması sağlanabilir.

-İş gücü tasarrufu sağlanır. İlaçlama ve gübreleme işlemleri de su ile birlikte yapılır ve bu nedenle maliyette büyük tasarruf sağlanmış olur.

-Erozyona karşıdır.

-Daha verimli ürün elde edilir.

-Gerekli yerler sulandığı için yabani ot üremez. Çapalama maliyeti de düşer.

Damlama Sulama Kredisi Alabilmek İçin Sağlanması Gereken Şartlar

-Çiftçi Kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçiler bu krediden yararlanabilmektedir. Aranan en önemli şart budur.

-Sulama sisteminin kurulacağı arsa için basınçlı sulama projesi hazırlanmalıdır.

-Su kullanımı izin belgesi alınmalıdır. Eğer kuyudan alınacaksa kuyu izin belgesi alınmalıdır.

-Arazinin başvuran kişiye ait olması gerekmektedir. Kiralık ise en az 3 ile 5 yıl arasında kiralanmış olmalıdır.

-Devletten hibe desteği almak isteyenlerin son 10 yıl içerisinde devletten tarım ile ilgili herhangi bir destek almamış olması da aranan şartlar arasında yer almaktadır.

-Arazide tarımsal üretim yapılacağını kanıtlayacak belgelerin ve izinlerin alınması gereklidir.

-Mal ve makine alımı olacaksa bu alımlarla ilgili bilgilerin yer aldığı dosya başvuru dosyasında bulundurulmalıdır.

Damlama Sulama Kredisi Alabilmek İçin Gerçek Kişilerden Talep Edilen Evraklar

-Başvuran kişinin kimlik fotokopisi,

-Kullanılacak arazinin tapu öneği veya kiralık ise kira kontratı öneği,

-Çiftçi Kayıt Sistemi üzerine kayıtlı olduğunu ispat eden belge,

-İşletme ile anlaşmalı ise işletmenin son 3 yıla ait bilançosu,

-Teminat istenirse, teminat ile ilgili belgeler gerçek kişilerden talep edilen evraklardır.

Tüzel Kişilerin Damlama Sulama Kredisi Başvurusu İçin Sunması Gereken Evraklar

-İşletmelerine ait ticaret sicil gazetesi kaydı,

-İşletmenin yer aldığı meslek odasına ait olan kayıt belgesi,

-İşletmenin vergi levhası öneği,

-Kullanılacak olan arazinin tapu öneği veya kiralık ise kira kontratı öneği,

-İşletmeye ait son 3 yılın bilançosu ve gelir tablosu,

-Teminat istenirse, teminat belgeleri verilerek tüzel kişiler başvuru da bulunabilirler.

Damlama Sulama Kredisi İçin Devlet Tarafından Verilen Hibe Ne Kadar?

Devlet damlama sulama tekniğini arazisinde kullanmak isteyen çiftçilere ek olarak 500.000 TL hibe vermektedir. Verilen bu hibe 1.000.0000 TL olarak yapılan masraflar içinde aynıdır. 500.000 TL olarak verilmektedir.

Hangi Bankalar Sulama Kredisi Veriyor?

Çiftçinin damlama sulama kredisi alabileceği bankalar şunlardır:

-Ziraat Bankası,

-Halk Bank,

-Vakıfbank,

-Şekerbank,

-QNB Finansbank.

Ziraat Bankası Damlama Sulama Kredisinin Özellikleri

Çiftçiye desteğine devam eden Ziraat Bankasının damlama sulama kredisi özellikleri şunlardır:

-İki farklı şekilde kredi verilmektedir.

-Yatırım ve İşletme dönemi olarak kredileri ayırmıştır.

-Yatırım dönemlerinde verdiği kredi miktarının en üst limiti 1.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

-Verdiği kredilerde 5 yıl vade seçeneği sunmuştur.

-Düşük faiz oranı uygulanmaktadır ve faiz oranlarında indirim mümkündür.

-Damlama sulama kredisi değil moden basınçlı sulama kredileri adı altında kredi vermektedir.

Ziraat Bankası Damlama Sulama Kredisine Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası’ndan damlama sulama kredisi almak isteyenler başvuru belgeleri ile şubeye gitmelidir. Bu başvuru sırasında hazırlanan projede bulundurulmalıdır. Bu belgeler dosya haline getirilir ve başvuru işlemleri başlatılır.

Ziraat Bankası iki farklı şekilde kredi vermektedir. Biri yatırım biri işletme dönemi adı altında verilmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra kredi verilmektedir. Krediler belirli işlemler için verilmektedir. Çiftçiler bu krediyi sadece damlama sulama sistemleri için alabilirler.

Tarım Kredi Kooperatiflerine Damlama Sulama Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankalar dışında Tarım Kredi Kooperatiflerine de kredi başvurusu yapılabilmektedir. 2016 yılından beri damlama sulama kredisi veren Tarım Kredisi Kooperatifi kredi vermeye devam etmektedir. Tarım Kredi Kooperatiflerine gerekli belgelerle birlikte giderek başvuru yapabilirsiniz.

Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formunda Yer Alan Bilgiler

-Başvuran kişinin adı soyadı ve kimlik numarası.

-Başvuru numarası.

-Sulamanın kurulması planlanan il, ilçe ve köy.

-Sulama yöntemi.

-Sulama alanı ile ilgili detaylı bilgiler. Parsel numarası, ada, pafta, parsel alanı, proje, koordinatları, mevkii ve proje yapılan kısım yer almalıdır.

Sulama Sistemi Kuran Firmalardan Nasıl Yararlanılır?

Krediden yararlanmak için sulama sistemi kuran birçok işletme vardır. Çiftçilerin kredilerini aldıktan sonra firmalarla iletişim kurması ve projelendirme ile montaj hizmetlerinde ücret vermemesi mümkündür. Sulama sisteminin projesinin kredi alınacak bankaya verilmesi gerekmektedir. Bu şekilde kredi verilir ve sistemin kurulma aşaması başlar.