İstanbul 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
379.151
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7806
EURO
7.6423

Dar gelirli ihtiyaç sahibi ve muhtaç durumda olanlara gıda yardımı başlıyor! Devlet gıda yardımı başvuru şartları ve başvuru yolları

Dar gelirli ihtiyaç sahibi ve muhtaç durumda olanlara gıda yardımı başlıyor. Devlet gıda yardımı başvuru şartları ve başvuru yollara merak ediliyordu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk gıda yardımları hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Selçuk’un açıklamaları ve gıda yardımı hakkında merak edilenler…

29 Nisan 2020 Çarşamba 20:27
Dar gelirli ihtiyaç sahibi ve muhtaç durumda olanlara gıda yardımı başlıyor! Devlet gıda yardımı başvuru şartları ve başvuru yolları

Korona virüs ekonomik olarak da vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının getirilmesi, işyerlerinin kapatılması gibi önlemlerin sonucunda nakit sorunu ortaya çıktı. Yetkililer bu süreçte ekonomik olarak zorluk yaşayan vatandaşlara desteklerde bulunmaya başladı.

Bu kapsamda ilk olarak Aile, Çalışma ve Soysal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli yardıma muhtaç kişilere 1000 TL sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi. Ayrıca bakanlık başta olmak üzere kaymakamlıklar, valilikler ve belediyeler yardım paketleri hazırlamaya başlamıştı. Bu kurumların yanı sıra hayırseverler ve özel kuruluşlar tarafından da yardıma muhtaç ailelere gıda paketi gönderiliyor.

Ailelere gıda yardımı başlıyor, nasıl başvuru yapılacak?

Ramazan ayıyla birlikte yardıma muhtaç ailelere gıda paketleri hazırlanmaya başlandı. Vatandaşlar gıda paketi yardımlarına nasıl başvurabileceklerini merak ediyor. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk gıda yardımları kapsamında 176 milyon TL kaynak ayırdıklarını ve yardıma muhtaç ailelere gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Bakan Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bu kaynakla toplam 2 milyon aileye yardım edileceğini ve korona virüs salgını sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için gereken çalışmaların yapılacağını da sözlerine ekledi.

Ailelere gıda yardımı yapılacak, devlet ek para ödedi

Ramazana ayı nedeniyle yapılan gıda yardımı paketleri arttırıldı. Devlet, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176,440.119 TL ek kaynak ayırdı. Bu kapsamda 2 milyon yardıma muhtaç aileye gıda paketleri gönderilecek. Söz konusu yardımlar vakıflar tarafından yapılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tüm il ve ilçelerde bulunmaktadır. Bu kurumlar bulunulan il veya ilçede yardıma muhtaç olan kişilerin listesine sahip olduğu için yardımlar kolayca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Gıda yardımı başvuru şartları nelerdir?

Gıda yardımlarına başvuru yapacak kişilerin; Sosyal güvencesi olan bir aile üyesinin olmaması ve hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri kadar olması gerekmektedir.

Gıda yardımına nasıl başvuru yapılır?

Gıda yardımlarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan ve tüm il veya ilçelerde bulunana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumları’ndan başvuru yapabilirsiniz.

Sıcak gelişmeler her an telefonunda! Haberport mobil uygulamasıyla hiçbir gelişmeden habersiz kalma!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Her an merak ettiğin haberleri takip edebilmek için şimdi sen de Haberport Facebook grubuna katıl! >>>Hemen Haberport Facebook Grubunu Takibe Al!

Son Güncelleme: 29.04.2020 20:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
AVM'ler de kira çıkmazı!
AVM'ler de kira çıkmazı!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek

Popüler Haberler

Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye öğrenci bursları nasıl alınır?
4 Aşamalı normalleşme nedir? Türkiye'nin normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor işte aşama aşama normalleşme detayları
ING Bank, mobil uygulaması ve resmî internet şubesi ile düşük faiz oranlı hızlı 35.000 TL ihtiyaç kredisi 60 vadeyle kullandırılacak
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi
Yerli el dezenfektanı borel nedir? Borelin içeriğinde neler var? Borel dezenfektan fiyatı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak?
Hercai yeni sezonda devam edecek mi? Hercai dizisi 3. Sezon ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar Hayat Eve Sığar Android ve IOS uygulaması kullanıma açıldı! Hemen indir harita üzerinde güncel verileri gör
1000 TL sosyal yardım desteği ne zaman yatırılacak?
Masum dizisinin konusu ve oyuncuları kimler? Masum dizisi nerede çekildi?
Ramo yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Oruç tutarken korona virüse karşı bağışıklığı güçlü tutacak öneriler
Kara listede olanlara kredi kartı veren bankalar listesi ve Kara listeden çıkma yöntemleri
2020 Malulen emeklilik şartları nelerdir? Erken emekliliğe neden olan hastalıklar nelerdir?
Refika ile Test Mutfağı sunucusu Refika Birgül kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.