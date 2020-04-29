Dar gelirli ihtiyaç sahibi ve muhtaç durumda olanlara gıda yardımı başlıyor! Devlet gıda yardımı başvuru şartları ve başvuru yolları

Korona virüs ekonomik olarak da vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının getirilmesi, işyerlerinin kapatılması gibi önlemlerin sonucunda nakit sorunu ortaya çıktı. Yetkililer bu süreçte ekonomik olarak zorluk yaşayan vatandaşlara desteklerde bulunmaya başladı.

Bu kapsamda ilk olarak Aile, Çalışma ve Soysal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli yardıma muhtaç kişilere 1000 TL sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi. Ayrıca bakanlık başta olmak üzere kaymakamlıklar, valilikler ve belediyeler yardım paketleri hazırlamaya başlamıştı. Bu kurumların yanı sıra hayırseverler ve özel kuruluşlar tarafından da yardıma muhtaç ailelere gıda paketi gönderiliyor.

Ailelere gıda yardımı başlıyor, nasıl başvuru yapılacak?

Ramazan ayıyla birlikte yardıma muhtaç ailelere gıda paketleri hazırlanmaya başlandı. Vatandaşlar gıda paketi yardımlarına nasıl başvurabileceklerini merak ediyor. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk gıda yardımları kapsamında 176 milyon TL kaynak ayırdıklarını ve yardıma muhtaç ailelere gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Bakan Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bu kaynakla toplam 2 milyon aileye yardım edileceğini ve korona virüs salgını sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için gereken çalışmaların yapılacağını da sözlerine ekledi.

Ailelere gıda yardımı yapılacak, devlet ek para ödedi

Gıda yardımı başvuru şartları nelerdir?

Ramazana ayı nedeniyle yapılan gıda yardımı paketleri arttırıldı. Devlet, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176,440.119 TL ek kaynak ayırdı. Bu kapsamda 2 milyon yardıma muhtaç aileye gıda paketleri gönderilecek. Söz konusu yardımlar vakıflar tarafından yapılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tüm il ve ilçelerde bulunmaktadır. Bu kurumlar bulunulan il veya ilçede yardıma muhtaç olan kişilerin listesine sahip olduğu için yardımlar kolayca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Gıda yardımlarına başvuru yapacak kişilerin; Sosyal güvencesi olan bir aile üyesinin olmaması ve hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri kadar olması gerekmektedir.

Gıda yardımına nasıl başvuru yapılır?

Gıda yardımlarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan ve tüm il veya ilçelerde bulunana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumları’ndan başvuru yapabilirsiniz.

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