Dar gelirliye ucuza konut için devlet katkısı

Emlak Katılım Bankası desteğiyle dar gelirliye konut edinilmesini teşvik edecek olan Yapı Tasarruf Sandığı modelinde çalışmalar tamamlandı. Hükümetin yürürlüğe geçirdiği Tasarruf Konut Sandığı Modeli, 2021 yılında uygulanmaya başlayacak.

2021 yılının Haziran ayında devreye girecek olan yeni sistemle, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olması sağlanacak. Ev almak isteyen vatandaşlar, Emlak Katılım Bankası’nda tasarruf sözleşmesi imzalayarak kendi adlarına hesap açtıracak. Sözleşmede belirtilen tutar ise her ay bu hesaba yatırılacak. Devlet, bu tutarın üzerine çeyiz hesabında olduğu gibi katkı sağlayacak.

2021 yılında başlayacak

Dar gelirliler için başlatılan ucuz konut kampanyasına yoğun bir talep var. Konut hesabı kapsamında yaklaşık 7 bin kişinin 110 milyon liraya yakın birikmiş tasarrufu bulunuyor. Devlet katkısının 25 bin liraya çıkarıldığı konut hesabı için ilk ödemeler de yeni yıldan önce yapılmaya başladı.

Avrupa ülkelerinde yaygın bir şekilde yapılan Yapı Tasarruf Sandığı sistemine yönelik çalışma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde de yapılmaya başladı. Tasarruf çalışmalarının Haziran 2021’de tamamlanması bekleniyor. Tasarruf sistemine göre, ev almak isteyen vatandaş her ay düzenli bir şekilde para biriktirecek. Biriken para ile satın alınacak evin fiyatı arasındaki fark kadar sandıktan düşük faizli kredi kullanma imkanı sunulacak.

Asgari tasarruf süresinin 4 ila 5 yıl arasında olacağı öngörülüyor. İsteyen vatandaşlara 10 yıl vade imkanı da sunulacak.

Düşük faizli kredi kullanılabilecek

Vatandaşlar sandıktan kredi çekerek, alacakları evi piyasadan daha düşük bir maliyet ile alabilecek. Kredi için birikim öncesinde belirlenen sabit faiz oranı üzerinden işlem yapılırken, faiz oranlarının değişmesi ödemeleri etkilemeyecek. Borcun erken kapatılması durumunda ise herhangi bir ceza ödemeyecek.