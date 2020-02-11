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Dedektifler izini sürdü! Tosuncuk Mehmet Aydın Brezilya'da ortaya çıktı

Kurduğu Çiftlikbank isimli bir oyun sistemiyle yatırımcılardan topladığı 1 milyar liranın üzerindeki paranın 500 milyon lirası ile firar eden Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu ortaya çıktı. Aydın'ın kripto paradan ise aylık gelir olarak 1 milyon lira kazandığı öğrenildi.

11 Şubat 2020 Salı 11:56
Dedektifler izini sürdü! Tosuncuk Mehmet Aydın Brezilya'da ortaya çıktı

2016 yılında 10 bin lira sermaye ile kurduğu Çiflikbank oyun sistemi yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapan ve 16 Mart 2018'den bu yana 132 bin kişiden topladığı paraların 500 milyon lirası ile yurt dışına kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da olduğu ortaya çıktı.

Interpol'ün en çok arananlar listesine girdikten sonra uzun süre izine rastlanılmayan Aydın'ın 2018 Eylül ayında Kıbrıs ve Dubai'de çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ukrayna'da ortaya çıktan Aydın'ın Başkent Kiev'de görüldüğü ve yakalanmak üzereyken kaldığı otelin 27. katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

Çiftlikbank mağdurlarının özel bir dedektiflik bürosu ile yaptığı anlaşma sonrası Interpol ve güvenlik birimlerinin yanı sıra dışarıdan da özel bir ekip Aydın'ı bulmak için çalışmalara başlamıştı. Mağdur avukatlarıyla sürekli irtibat halinde olan dedektifler, Çiftlik Bank firarisi Aydın'ın kaçış rotasını ve ilişkilerini de kıskaca almaya başladılar.

Dedektiflerin yaptığı ilk çalışmalarda ise Ukrayna'da intihar ettiği iddia edilen Aydın'ın bu sefer de Brezilya,Paraguay, Uruguay üçgeninde sürekli dolaşım halinde olduğu tespit edildi. Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu kesinleşmesinin ardından federal polisin de Aydın'ın peşinde olduğu ve ülkede Rio ve Sao Poulo gibi belli bölgelerde gezindiği öne sürülen Aydın'ın fotoğraflarının çekilerek Interpol yetkilileri ile de paylaşıldığı iddia edildi.

Bu haberlerin ardından Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu yönünde bilgi geldi. Paraları yurt dışına kripto paralar üzerinden çıkardığı belirtilen Tosuncuk'un 4-5 farklı kripto para hesabından ayda düzenli olarak 150 bin doların üzerinde (yaklaşık 1 milyon TL) gelir elde ettiği tespit edildi.
 

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ÇiftlikBankTosuncukBrezilyaMehmet AydınKripto
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