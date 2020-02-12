Değerli Konut Vergisi'nde flaş karar! Miktarlar yeniden belirlendi

TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde İmar Kanunu'nda değişiklikler içeren kanun teklifleri değerlendirildi. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Meclise sunulan Kanun Teklifi'ne 5 yeni madde daha eklendi.

Meclis genel Kurulunda kabul edilen Kanun teklifinde ise değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazların ""ne tabi olmayacağı belirlendi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilmesi ve ayrıca Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınması kararlaştırıldı.

Değeri 5 ile 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda ise aşan kısım dahilinde binde 3 olarak belirlenirken, değeri 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6 olması kararlaştırıldı. Aynı şekilde değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira belirtilen miktarın daha fazlası içinse binde 10 oranında vergilendirme uygulaması yapılacak.

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyetler ise 2021 yılının başından itibaren geçerli olacak. 2020 yılına ait olan vergilendirmelerde ise beyanname verilmeyecek. Cumhurbaşkanı bu hükümde yer alan süreleri 1 yıla kadar uzatma yetkisibne sahip olacak. Cumhurbaşkanına ayrıca, yeniden değerleme oranının yarısı nispetindeki artış oranını yeniden değerleme oranına kadar artırma yetkisi de verildi.

