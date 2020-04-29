İstanbul 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
379.151
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7806
EURO
7.6423

Denizbank esnaf 100 bin TL Tobb esnafa nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? Kimler, hangi işletmeler Yüzbin TL kredi başvurusunda bulunabilir?

Denizbank ve TOBB’dan esnafa kredi! Denizbank ve TOBB işbirliği ile esnafa Nefes kredisi verilecek. Denizbank, TOBB esnafa 100 bin TL Nefes kredisi başvuru şartlarının neler olduğu araştırılmaktadır. Kimler, hangi işletmeler Yüzbin TL kredi başvurusunda bulunabilir diye soranlar için işte, detaylar…

29 Nisan 2020 Çarşamba 15:26
Denizbank esnaf 100 bin TL Tobb esnafa nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? Kimler, hangi işletmeler Yüzbin TL kredi başvurusunda bulunabilir?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Denizbank işbirliğinde esnafa Nefes kredisi verilecek. 2020 ödemesiz 100 bin TL’ye kadar uygun faizli kredi!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Denizbank işbirliğinde esnafa 2020 ödemesiz, 100 bin TL’ye kadar uygun faizli kredi duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle esnafın zor duruma düşmemesi için TOBB ve Denizbank anlaşma yaptı. 100 bin TL’ye kadar uygun faiz fırsatları ile vatandaşla buluşacak olan kredilerin geri ödemeleri 2021 yılında başlayacak. Nefes kredilerinde yıllık oranı yüzde 7,5 olacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işletmeler için TOBB olarak elini taşın altına koyduklarını vurgulayarak, Denizbank işbirliğiyle 100 bin TL Nefes kredisi vereceklerini duyurdu. Cirosu 25 milyon TL’nin altındaki her işletme, Denizbank’tan 100 bin TL’ye kadar kredi alabilecek. Nefes kredilerinin ödemeleri 2020 yılında yapılmayacak. Ödemeler, 2021 yılında gerçekleşmeye başlayacak.

Denizbank Nefes Kredisi Başvuru Nasıl Yapılır?

Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük ve orta ölçekteki işletmeler, üye oldukları oda veya borsa birliklerinden alacakları üyelik belgesi ile başvuru yapabilecek. Bu belge ile Denizbank şubelerine müracaat eden vatandaşlar 100 bin TL’ye kadar Nefes Kredisi başvurusunu gerçekleştirecek.

Denizbank Nefes Kredisi, TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere verilecektir.

Denizbank Nefes Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

TOBB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yapılan işbirliği kapsamında, TOBB üyesi olan oda ve borsalarda üyelik kaydı bulunan işletmelere 2020 yılında 6-8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında 12 eşit taksitle ödenecek 100 bin TL’ye kadar, yıllık yüzde 7,5 faiz oranıyla Nefes Kredisi sunulacak.  Nefes Kredisi için istenilen tek şart, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsalara kayıtlı bir işletme olmak.

 

Gündemdeki en sıcak gelişmeler hakkında haberler burada! Haberport mobil uygulamasını şimdi indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gündemde olan biten her şey ve tüm ayrıntılar Haberport’ta! Hemen bizi Google News’te takip etmeye başla! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!

Son Güncelleme: 29.04.2020 15:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
AVM'ler de kira çıkmazı!
AVM'ler de kira çıkmazı!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek

Popüler Haberler

Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye öğrenci bursları nasıl alınır?
4 Aşamalı normalleşme nedir? Türkiye'nin normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor işte aşama aşama normalleşme detayları
ING Bank, mobil uygulaması ve resmî internet şubesi ile düşük faiz oranlı hızlı 35.000 TL ihtiyaç kredisi 60 vadeyle kullandırılacak
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi
Bim'de satılan Fakir ultracare tıraş makinesi seti inceleme ve kullanıcı yorumları
Sondakika: Kandilli Rasathanesi AFAD deprem mi oldu? Türkiye olan canlı son depremler listesi | 19 Nisan Pazar en son depremler ve şiddeti
Ateş en doğru nasıl düşürülür? Yüksek ateşte neler yapılmalıdır?
Süper Lig yeniden maçlar ne zaman başlayacak?
PTT İŞKUR işsizlik maaşını nasıl alacağım? PTT şubeleri açılacak mı?
Ramazan Bayramında da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı hangi günler için gelecek?
Survivor 2020 62. Bölüm tanıtım fragmanı 30 Nisan Perşembe
Ramo yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
MEB yeni LGS Sınav Tarihi 21-28 hangi zamanlarda olacak?
Hercai dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Acil nakit ihtiyacı olanlar için Denizbank anında 10 bin lira aynı gün kredi hizmeti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.