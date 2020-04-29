Denizbank esnaf 100 bin TL Tobb esnafa nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? Kimler, hangi işletmeler Yüzbin TL kredi başvurusunda bulunabilir?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Denizbank işbirliğinde esnafa Nefes kredisi verilecek. 2020 ödemesiz 100 bin TL’ye kadar uygun faizli kredi!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Denizbank işbirliğinde esnafa 2020 ödemesiz, 100 bin TL’ye kadar uygun faizli kredi duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle esnafın zor duruma düşmemesi için TOBB ve Denizbank anlaşma yaptı. 100 bin TL’ye kadar uygun faiz fırsatları ile vatandaşla buluşacak olan kredilerin geri ödemeleri 2021 yılında başlayacak. Nefes kredilerinde yıllık oranı yüzde 7,5 olacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işletmeler için TOBB olarak elini taşın altına koyduklarını vurgulayarak, Denizbank işbirliğiyle 100 bin TL Nefes kredisi vereceklerini duyurdu. Cirosu 25 milyon TL’nin altındaki her işletme, Denizbank’tan 100 bin TL’ye kadar kredi alabilecek. Nefes kredilerinin ödemeleri 2020 yılında yapılmayacak. Ödemeler, 2021 yılında gerçekleşmeye başlayacak.

Denizbank Nefes Kredisi Başvuru Nasıl Yapılır?

Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük ve orta ölçekteki işletmeler, üye oldukları oda veya borsa birliklerinden alacakları üyelik belgesi ile başvuru yapabilecek. Bu belge ile Denizbank şubelerine müracaat eden vatandaşlar 100 bin TL’ye kadar Nefes Kredisi başvurusunu gerçekleştirecek.

Denizbank Nefes Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Denizbank Nefes Kredisi, TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere verilecektir.

TOBB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yapılan işbirliği kapsamında, TOBB üyesi olan oda ve borsalarda üyelik kaydı bulunan işletmelere 2020 yılında 6-8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında 12 eşit taksitle ödenecek 100 bin TL’ye kadar, yıllık yüzde 7,5 faiz oranıyla Nefes Kredisi sunulacak. Nefes Kredisi için istenilen tek şart, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsalara kayıtlı bir işletme olmak.

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