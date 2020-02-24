betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113907
ALTIN
332.965
DOLAR
6.1493
STERLİN
7.9422
EURO
6.6559

Derbi hisseleri vurdu! Fenerbahçe Borsa'da yüzde 13.3 geriledi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası alınan mağlubiyet borsadaki hisseleri de etkiledi. Borsa'da bugün açılışta hisselerin yüzde 13.3 gerilemiş olarak başladığı belirtildi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:07
Derbi hisseleri vurdu! Fenerbahçe Borsa'da yüzde 13.3 geriledi

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait hisseler, dün oynan Galatasaray derbisi sonrasında hızlı bir düşüş yaşadı. Şampiyonluk ihtimalinin zayıflaması yönünde yapılan tahminler doğrultusunda Borsa'da hisseler ilk açılışta yüzde 13.3 geriledi. Fenerbahçe hisselerinin piyasa değeri bu düşüş ile birlikte 1.59 milyardan 1.39 milyara geriledi. 

Diğe taraftan rGalatasaray Spor Kulübüne ait hisselerde ise yüzde 20 oranında bir yükselme yaşandı. Kadıköyde aldığı galibiyet sonrasında ligdeki şampiyonluk yarışının en iddialı iki takımından biri haline gelen Galatasaray'ın hisseleri il açılışa yükselişle başlarken piyasa değeri aynı oranda artış gösterdi.

Fenerbahçe Spor Kulübünün 20 yılı aşkın bir süredir kendi sahasında galibiyet yaşatmadığı fakat son maçta rakibi Galatasaray'a mağlup olması kulübün Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerini büyük oranda etkiledi . Öte yandan bu son düşüşle beraber Fenerbahçe hisseleri Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu Haziran 2018'e göre yüzde 39 oranında gerilemiş olarak görüldü.

Son Güncelleme: 24.02.2020 12:09
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBorsaHisse Senedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret 1.1 milyar dolara satıldı
Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret 1.1 milyar dolara satıldı
Kamu lojmanları için konut kredisi kullanılabilecek!
Kamu lojmanları için konut kredisi kullanılabilecek!
Talep olmadan habersiz kredi kartı limiti artıran bankalara ağır cezalar
Talep olmadan habersiz kredi kartı limiti artıran bankalara ağır cezalar
Gram ve çeyrek altın rekora koşuyor!
Gram ve çeyrek altın rekora koşuyor!
Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! 2020 için 3,9 büyüme bekleniyor
Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! 2020 için 3,9 büyüme bekleniyor
100 bin liralık Vergi borcu cezasının 40 bin lirası silinecek!
100 bin liralık Vergi borcu cezasının 40 bin lirası silinecek!

Popüler Haberler

TRT KPSS'siz personel alım ilanı başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları belli oldu!
Survivor 2020 Tuğba kaç yaşında ve nereli? Yeni yarışmacı Tuğba Melis Türk kimdir?
Rüyada kabak görmek ne demektir? Rüyada kabak görmenin anlamı ve tabiri
20 Bin Ek öğretmen ataması hangi branşlara ne kadar atama yapılacak?
2020 Regaip Kandili hangi tarihe denk gelmektedir? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalıdır?
Öğretmen dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Fox TV Öğretmen dizisi ne zaman başlayacak?
Savaşçı Dizisi Gökhan kimdir? Gerçek adı nedir? Taner Şahin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Çukur Dizisi Çivi kimdir? Tolga Sarıtaş Çukur'a dahil oluyor mu?
Hakan: Muhafız (The Protector): 3. sezon fragmanı ve konusu
HBO Westworld 3. Sezon fragmanı yayınlandı!
Öğrenciler 3 GB ücretsiz interneti nasıl kullanacak?
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi konusu ve oyuncuları
Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Hakmar 17-24 Şubat 2020 Aktüel ürünler kataloğu!
22 – 23 Şubat 2020 Hafta Sonu Açık Olan İstanbul İlçe İlçe Cumartesi ve Pazar Nöbetçi Noterleri
Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada ağladığını görmenin anlamı ve tabiri
Yurtdışı yabancı plaka araçların süre aşımı gümrük cezası ne kadardır?
Günlük burç yorumları 25 Şubat 2020 Salı - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Günlük burç yorumları 24 Şubat 2020 Pazartesi - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
20 Bin Ek öğretmen ataması hangi illere yapılacak ? İllerin öğretmen açığı ve ihtiyaç fazlası durum raporu
Öğretmen dizisi 1. bölüm fragmanı ve konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.