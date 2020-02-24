Derbi hisseleri vurdu! Fenerbahçe Borsa'da yüzde 13.3 geriledi

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait hisseler, dün oynan Galatasaray derbisi sonrasında hızlı bir düşüş yaşadı. Şampiyonluk ihtimalinin zayıflaması yönünde yapılan tahminler doğrultusunda Borsa'da hisseler ilk açılışta yüzde 13.3 geriledi. Fenerbahçe hisselerinin piyasa değeri bu düşüş ile birlikte 1.59 milyardan 1.39 milyara geriledi.

Diğe taraftan rGalatasaray Spor Kulübüne ait hisselerde ise yüzde 20 oranında bir yükselme yaşandı. Kadıköyde aldığı galibiyet sonrasında ligdeki şampiyonluk yarışının en iddialı iki takımından biri haline gelen Galatasaray'ın hisseleri il açılışa yükselişle başlarken piyasa değeri aynı oranda artış gösterdi.

Fenerbahçe Spor Kulübünün 20 yılı aşkın bir süredir kendi sahasında galibiyet yaşatmadığı fakat son maçta rakibi Galatasaray'a mağlup olması kulübün Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerini büyük oranda etkiledi . Öte yandan bu son düşüşle beraber Fenerbahçe hisseleri Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu Haziran 2018'e göre yüzde 39 oranında gerilemiş olarak görüldü.