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Destek yeniden arttı! Devletten ev sahibi olmak isteyenlere 30 bin liralık hibe!

Devletten ev sahibi olmak isteyenlere 30 bin liralık hibe verilecek. Projeyle birlikte dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amaçlanıyor. 30 bin lira hibe desteği almak için aranan şartlar ve devlet desteği hakkında merak edilenler haberimizde.

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:48
Destek yeniden arttı! Devletten ev sahibi olmak isteyenlere 30 bin liralık hibe!

Devlet TOKİ işbirliğiyle vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sağlıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak projede kira ödemesi yapar gibi ev sahibi olunabilecek. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşların konut hesabı açması halinde devlet % 25 destek ödemesi yapacak.

Konut hesabı uygulaması daha öncede uygulanıyordu ancak devlet konut hesabı açan ve birikim yapan vatandaşlara ödenecek yardım miktarını 30 bin TL civarına yükseltti.

Destek yeniden arttı

Devlet konut hesabı açan vatandaşlara hibe ödemesi yapıyordu. 2020 yılıyla birlikte hibe ödemesinde artış yapıldı. Geçen yıl 25 bin TL olan ödeme 2020 yılıyla birlikte 30 TL’ye çıkarıldı.

Ev sahibi olmak için konut hesabı açıp 5 yıl birikim yapanlara devlet ilk ev alımında 30 bin TL destek ödemesi yapıyor. 5 yıldan daha fazla sürede 121,334 TL biriktiren vatandaşlara ev alınırken 30 bin 333 lira devlet desteği de yapılacak.

Alt sınır 475,82 TL

Konut hesabı açıp ev alabilmek için para biriktirmek isteyen vatandaşlar konut hesabına aylık en az 457,82 TL ödeme yapıyor. Konut hesabına aylık yatırılabilecek en yüksek tutar ise 4 bin 758 TL’dir. Konut hesabına bir kereye mahsus yatırılan tutar en az 57 bin 96 TL olurken, bu tutara 24 bin 746 TL devlet destek ödemesi yapıyordu. Bu destek ödemesi 30 bin 333 TL’ye çıkarıldı. 5 yıl ve daha uzun süre bu hesapta birikim yapanlara en alınırken 30 bin 333 TL destek verilecek. Yapılan hesaplamalara göre yapılacak devlet destek ödemeleri şu şekildedir:

  • 36-47 ay birikime yüzde 15 katkı: 24 bin 742 TL
  • 48-59 ay birikime yüzde 18 katkı: 26 Bin 645,20 TL
  • 60 ay birikime yüzde 25 katkı: 30 bin 333 TL

Açılış ücreti ne kadar?

Konut hesabı açmak için en çok tercih edilen banka Ziraat Bankası’dır. Ziraat Bankasının açıkladığı verilere göre aylık yatırılan en az tutar 388 TL iken en çok yatırılan tutar 3 bin 881 TL oldu. Bunun aynı sıra 3 aylık ödemelerde alt sınır 1.164 TL olurken, üst sınır 11 bin 644 TL oldu.

Ayrıca açıklanan bu tutarlar her yıl bir önceki yıla göre 04.01.1961 tarihli 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tespit edilir ve belirlenen yeniden değerleme oranına göre artar.

Hangi bankalarda açılır?

Konut hesabı birçok banka aracılığıyla açılabiliyor. Ancak en çok tercih edilen bankalar kamu bankalarıdır. Konut hesabı açılan tüm bankalar şu şekildedir:

  • Ziraat Bankası
  • Halkbank
  • Vakıfbank
  • Ziraat Katılım Bankası
  • Vakıf Katılım Bankası
  • Şekerbank
  • Finansbank
  • Denizbank
  • İş Bankası
  • Kuveyt Türk

Şartları nelerdir?

Konut hesabı açmak için nüfus cüzdanıyla birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren ve belirtilen banka kuruluşlarına başvurmanız yeterlidir. Başvuru sırasında TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açmak istediğinizi belirtmelisiniz. Konut hesabı açabilmek için aranan şartlardan biri de üzerinize herhangi bir taşınmazın olmaması şartıdır. Bununla birlikte konut hesabı ortak hesap olarak açılmaz ve hesap açacak kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olanlar için velisi veya vasisi olan kişiyle başvuru yapması gerekmektedir.

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:48
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