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Dev kozmetik firması Tekin Acar iflasını verdi!

Türkiye'nin en büyük kozmetik firmalarından biri olan Tekin Acar, resmi olarak iflasını açıkladı.

10 Ocak 2020 Cuma 11:06
Dev kozmetik firması Tekin Acar iflasını verdi!

Bir süredir finansal sıkıntılar içerisinde olan Tekin Acar, iflasını duyurdu. Türkiye'de kozmetik sektörünün en önemli firmaları arasında gelen ve şirket, başvurusu üzerine iflas kararı İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından onaylandı.

Türkiye genelinde 80 mağazası olan ve mağazalarının 19'u 2017 yılında Fransız Sephora'ya satılan kozmetik satış ve perakendecilik sektörünün bir dönem en iyi firmalarından biri olan Tekin Acar'ın 26/12/2019 tarihinde görülen mahkemeyle birlikte resmi iflası alacaklılar ve 3'üncü şahıslara duyuru ilan.gov.tr'de yapıldı.

Mahkeme kararı sonrası yapılan duyuru ise şöyle:

"İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığının 26.12.2019 tarih ve 2018/480 Esas sayılı yazıları ile İstanbul ticaret Sicilinin 549797 sicil nosunda kayıtlı Maslak Mah. Büyükdere Cad. M. Meydan Sok. Beybi Giz K.15 No.1 D.55 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde kurulu TEKİN ACAR BÜYÜK MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin İİK. 177. Maddesi uyarınca İFLASINA, İflasın 26.12.2019 günü saat 14:25 itibariyle İFLASINA karar verildiği, iflas tasfiyesi dairemizin 2019/28 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmektedir. İİK.nun 166. maddesi gereğince bilgi edinilmesi tebliğ olunur.07.01.2020"

Son Güncelleme: 10.01.2020 12:41
Anahtar Kelimeler:
Tekin AcarIflas
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