Devlet 750 TL ile 1625 TL arasında yardım başvuru şartları neler? 750 TL ile 1625 TL arasında geri ödemesiz herkese maddi yardım yapılıyor!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 750 TL ile 1625 TL arasında yardım yapılacağı açıklandı. Çeşitli kategorilerde verilecek yardımlar için başvurular devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1000 TL sosyal pandemi yardımı başvurusunda, 4.4 milyon ailenin tamamına yardımın ulaştırıldığı duyuruldu. Bu yardımın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım ödemelerine %29 oranında zam yapıldığını bildirdi.

Sosyal yardım başvuruları devam ediyor

Devlet, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. 2002 yılında sosyal yardımlar 4 iken bu rakam 2019 yılında 43 oldu. Günümüzde 3,4 milyon haneye sosyal yardımlar ulaştırılıyor. Bu yardımların %86’lık kısmı maddi yardımlar olarak veriliyor. Yardımların %78’i yaşlılara ve engellilere yapılırken geçtiğimiz yıl sosyal yardımlara 55 milyon lira bütçe ayrıldı. 2020 yılında ise sosyal yardımlar kapsamında tam 69,5 milyon lira harcanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘’Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktardığımız kaynağı 135 milyon liradan 180 milyon liraya yükselttik.’’ dedi.

2020 yılında devlet tarafından verilen yardımlar

65 yaş üstü aylığı

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlara aylık 750,81 lira ödeme yapılmaktadır. Temmuz ayında bu miktar 800,72 olacak.

Evde bakım parası yardımı

Engelli maaşı

Devlet, engelli ve engelli yakınına aylık 1619 lira maaş vermektedir. Temmuz ayında bu maaş 1625 lira olarak ödenecek.

Engel oranı %40-%69 arası olan vatandaşlara devlet aylık 537,08 lira vermektedir. Engel oranı %70 ve üzeri olanlara ise 805,62 lira ödeme yapılmaktadır. Temmuz ayında bu maaş 558,36 lira ve 837,84 lira olacak.

Dul kadınlara devlet yardımı

Dul ve maddi durumu yetersiz olan kadınlara devlet aylık 275 lira olmak üzere 2 ayda bir 550 lira ödeme yapmaktadır.

Yeni doğan çocuklara maddi yardım

Devlet, yeni doğan çocuklara tek seferlik olmak üzere 1. çocuğa 300 lira, 2.çocuğa 400 lira ve 3. ve daha sonra doğan çocuklara 600 lira yardım yapmaktadır.

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