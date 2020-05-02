İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Devlet 750 TL ile 1625 TL arasında yardım başvuru şartları neler? 750 TL ile 1625 TL arasında geri ödemesiz herkese maddi yardım yapılıyor!

Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara, devlet tarafından 750 ile 1625 TL arasında geri ödemesiz herkese maddi yardım yapılmaktadır. . Bu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar ''Devlet 750 TL ile 1625 TL arasında yardım başvuru şartları neler?''sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 23:40
Devlet 750 TL ile 1625 TL arasında yardım başvuru şartları neler? 750 TL ile 1625 TL arasında geri ödemesiz herkese maddi yardım yapılıyor!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 750 TL ile 1625 TL arasında yardım yapılacağı açıklandı. Çeşitli kategorilerde verilecek yardımlar için başvurular devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1000 TL sosyal pandemi yardımı başvurusunda, 4.4 milyon ailenin tamamına yardımın ulaştırıldığı duyuruldu. Bu yardımın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım ödemelerine %29 oranında zam yapıldığını bildirdi.

Sosyal yardım başvuruları devam ediyor

Devlet, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. 2002 yılında sosyal yardımlar 4 iken bu rakam 2019 yılında 43 oldu. Günümüzde 3,4 milyon haneye sosyal yardımlar ulaştırılıyor. Bu yardımların %86’lık kısmı maddi yardımlar olarak veriliyor. Yardımların %78’i yaşlılara ve engellilere yapılırken geçtiğimiz yıl sosyal yardımlara 55 milyon lira bütçe ayrıldı. 2020 yılında ise sosyal yardımlar kapsamında tam 69,5 milyon lira harcanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘’Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktardığımız kaynağı 135 milyon liradan 180 milyon liraya yükselttik.’’ dedi.

2020 yılında devlet tarafından verilen yardımlar

65 yaş üstü aylığı

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlara aylık 750,81 lira ödeme yapılmaktadır. Temmuz ayında bu miktar 800,72 olacak.

Evde bakım parası yardımı

Devlet, engelli ve engelli yakınına aylık 1619 lira maaş vermektedir. Temmuz ayında bu maaş 1625 lira olarak ödenecek.

Engelli maaşı

Engel oranı %40-%69 arası olan vatandaşlara devlet aylık 537,08 lira vermektedir. Engel oranı %70 ve üzeri olanlara ise 805,62 lira ödeme yapılmaktadır. Temmuz ayında bu maaş 558,36 lira ve 837,84 lira olacak.

Dul kadınlara devlet yardımı

Dul ve maddi durumu yetersiz olan kadınlara devlet aylık 275 lira olmak üzere 2 ayda bir 550 lira ödeme yapmaktadır.

Yeni doğan çocuklara maddi yardım

Devlet, yeni doğan çocuklara tek seferlik olmak üzere 1. çocuğa 300 lira, 2.çocuğa 400 lira ve 3. ve daha sonra doğan çocuklara 600 lira yardım yapmaktadır.

Merak ettiğin haberlerin bildirimlerini almaya başla! Mobil uygulamamızı şimdi indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

En kritik gelişmeler, en tarafsız yorumcuların kalemiyle Haberport Facebook grubunda! Şimdi sen de katıl! >>>Haberport Facebook Grubunda Sen de Yerini Al!

Son Güncelleme: 02.05.2020 23:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
Hangi ülke hangi dili konuşuyor? Tüm ülkelerin konuştuğu diller
3'te 3 Tarih neden yok, neden yayınlanmadı? Yeni bölüm saat kaçta başlayacak?
Polisin dur ihtarına uymama cezası nedir?
SMS ile 5 adet ücretsiz maske nasıl alınır?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Kübra Sağızlı ve kaynanası Aysel Sağızlı kimdir?
Survivor 2020 ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu mu?
Koronavirüs 1000 TL pandemi başvuru ekranı açıldı! Herkes 1000 TL yardım başvurusunda bulunabilecek
Survivor 4 Mayıs Pazartesi büyük ödül ne olacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen atama duyurusu, açıklanan branş ve kontenjanlar Haziran 2020
Kira sözleşmesi Mayıs 2020 kira artış oranları ne zaman açıklanacak?
Google Meet nedir, özellikleri ve kullanımı nasıldır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.