Devlet desteği ile iş yeri nasıl kurulur? Devlet desteği ile iş kurma yol haritası

Devlet iç piyasaya hareketlilik getirmek için üretime katkıda bulunan ve iş imkanı yaratan işletmelere girişimci kredisi adı altında destekte bulunur. İşletmeciler yeni açılacak iş yerlerine devlet hibe yani karşılıksız para desteğinde bulunur ayrıca daha büyük işletmeler içinde düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı verir.

Devletin bu işlemleri gerçekleştirdiği en önemli kurum KOSGEB’tir. KOSGEB yeni işletme açmak ya da var olan işletmelerini büyütmek isteyen vatandaşlara hibe veya düşük faizli kredi verir. Devlet destekli bu kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşların KOSGEB tarafından belirlenmiş bazı kurallara uyması gerekmektedir.

KOSGEB’ten hibe ve faizsiz kredi kullanımı

KOSGEB'e belirlenen kurallara göre başvuru yapmak.

KOSGEB'in düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne katılmak.

Eğitime devam zorunluluğunu aksatmadan eğitimden başarılı bir şekilde mezun olmak.

KOSGEB kapsamında işyeri projesini hazırlamak.

İşletmenin kuruluşunu gerçekleştirmek ve işletme masraflarını belirlemek.

Masrafları KOSGEB'e iletmek.

KOSGEB'ten masrafların tutarını kredi ya da hibe olarak temin etmek.

Yeni bir işletme veya var olan işletmesini büyütmek isteyen şirketler KOSGEB’in kredi fırsatlarından faydalanabilir. Yeni bir işletme açmak isteyenlerin uyması gereken kurallar oldukça basittir. KOSGEB tarafından maddi destek alarak işletme açmak isteyen kişilerin uyması gereken yasal süreçler şu şekildedir:

KOSGEB faizsiz kredi veya hibe imkanlarından faydalanmak isteyen tüm girişimciler bu süreçleri tamamladıktan sonra işyeri açmak için gereken miktarı alabilirler. Ayrıca girişimcilik eğitimi almak için herhangi bir yaş sınırı veya ücret ödenmez.

KOSGEB başvurusu nasıl yapılır?

Girişimcilerin KOSGEB’e başvurmadan önce bilmesi gereken bazı noktalar vardır. İlk olarak başvuru yapılmadan önce herhangi bir işletmenin kurulmuş olmaması gerekir. Eğer KOSGEB imkanlarından faydalanmak istiyorsanız, işletmeyi açmadan önce başvuru yapıp KOSGEB eğitimlerinden geçmeniz gerekmektedir. Ancak bu şartlara uygunsanız başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmak için il veya ilçedeki kurum binalarına kimliğiniz ile giderek başvurabilirsiniz.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi nedir?

KOSGEB kredi ve hibe fırsatlarından yaralanmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği aşamalardan biri ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ kurslarıdır. KOSGEB’e başvuru yapıldıktan sonra bu eğitime katılmak zorunludur. Eğitimden başarı ile ayrıldıktan sonra sertifika alarak hibe veya kredi imkanından faydalanabilirsiniz.