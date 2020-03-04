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Devlet destekli 30 bin TL hibe ödemeli konut hesabı başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile sosyal konut projeleri ile ekonomik destek paketleri üzerinde tüm vatandaşların ev sahibi yapılması için çalışmalar başlamıştı. Son olarak devlet destekli 30 bin TL hibe ödemeli konut hesabı başvuru şartları araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar…

04 Mart 2020 Çarşamba 14:45
Devlet destekli 30 bin TL hibe ödemeli konut hesabı başvuru şartları

Devlet tarafından 100 bin sosyal konut projesi ardından yeni bir güzel haber daha geldi. Ev satın almak isteyen alt gelir grubundaki vatandaşların yüzünü güldüren bu haber kapsamında 30 bin TL hibe desteği verileceği ifade edildi.

TOKİ kapsamında konutu bulunmayan vatandaşlara farklı yollarla destek olmak isteyen hükümet vatandaşları konut hesaplarına yönlendiriyor. Vatandaşlar da 30 bin TL hibe desteği almak için ne yapmaları gerektiğini araştırıyorlar.

Vatandaşların devletten 30 bin TL hibe desteği alabilmeleri için konut hesabı açmaları gerekmektedir.

Devlet Destekli Konut Hesabı Başvurusu Koşulları

  • TC vatandaşı olmak,
  • 07.04.2015 tarihi itibariyle kendi adına kayıtlı bir konut sahibi olmamak,
  • 36 ay boyunca bankada konut hesabı açarak düzenli birikim yapmak,
  • En önemli şartlardan biride açılan konut hesabı süre sonuna kadar devlet desteği almak için mutlaka düzenli para yatırılması gerekmektedir.

Konut Hesabı Nasıl Açılır?

Konut hesabının açılabilmesi için kişilerin kimlikleri ile beraber kamu bankalarına gitmeleri gerekmektedir. Ancak elbette özel bankalar üzerinden de konut hesapları açılabilmektedir. Bu hesabın açılabilmesi için kişilerin üzerinde herhangi bir konut olmaması gereklidir. Tek seferlik para yatırma hakkının kullanılması durumunda bir kerelik toplu para yatırma imkanı verilmektedir. Sonrasında aylık tutarlar halinde para yatırılabilmektedir.

Devlet Katkısı Nedir?

Konut hesaplarında devlet katkısı 3 sene boyunca düzenli olarak ödeme yapan vatandaşlara verilmektedir. Belirlenen limitlerde ödemelerini gerçekleştiren kişilere toplamda 30 bin TL seviyesine kadar hibe desteği yapılmaktadır. Kişiler konut edinmeleri sonrasında 6 ay içinde hesapların bulunduğu bankalara tapu başvurusunda bulunuyorlar ve devletin ilgili bakanlığı gerekli incelemeleri yaparak hibe desteği hesaplara aktarılmaktadır.

Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanır?

Devlet katkısında en önemli nokta birikim olarak görülmektedir. Devlet katkısı hesaplaması kişilerin yaptığı birikimlere göre hesaplanmaktadır.

36 ay ile 47 ay arasında ödeme yapanlar hesaptaki birikimlerinin %15’İ kadar destek hibe alabilmektedirler. Verilen hibe 16.313 TL’yi geçememektedir.

48 ay ile 59 ay arasında birikim yapanlar için %18 oranında destek verilmektedir. Verilen hibe 17.568 TL’yi geçememektedir.

60 ayın üstünde birikim yapanlar için ise %25 oranında destek verilir. Verilen hibe 24.746 TL’yi geçememektedir.

Konut Hesabı Açılış Ücreti Ne Kadardır?

Bankalar üzerinden konut hesaplarının açılabilmesi için belirlenmiş miktarlarda ücretler ödenmesi gerekmektedir. Aylık ödemelerle ilgili alt sınır 388 TL olarak belirlenmiştir. Üst sınır ise 881 TL olarak belirlenmiştir.

Üç aylık ödemeler ile ilgili olarak belirlenmiş alt sınır ise 1164 TL’dir. Üst sınır ise 11.644 TL olarak belirlenmiştir.

Son Güncelleme: 04.03.2020 14:45
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