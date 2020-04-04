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Devlet destekli konut hesabına değişik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kararla devlet destekli konut hesabına koronavirüs değişikliği yapıldı. İşte alınan yeni koronavirüs tedbirleri.

04 Nisan 2020 Cumartesi 02:42
Devlet destekli konut hesabına değişik

Koronvirüs önlemleri çerçevesinde alınan kararlara bir yenisi daha eklendi ve 3 Nisan 2020 Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda konut hesabı üzerindeki değişiklikler, bugün itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonluğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konut hesabı için müjdeli haber

3 Nisan 2020 Cuma’da yayınlanarak yürürlüğe giren kararla konut hesabında biriktirenler için 30 Eylül 2020’ye kadar düzenli ödeme noktasında esneklik imkanı tanınmıştır. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşların desteklenebilmesi amacıyla başlatılan konut hesabına ilişkin yönetmelikle yapılan düzenleme de bugün itibariyle başlatıldı. İlk defa konut sahibi olacak vatandaşlara özel olarak başlatılan konut hesabı uygulamasında asgari ödeme tutarları, her yılın başında yeniden yapılacak düzenlemelerle arttırılacaktır.

1 dönem içerisinde maksimum 6,

3 aylık ödeme planını seçen katılımcılar 1 dönem içerisinde en fazla 2 kez uygulanacaktır.

Konut hesabı, müşterilerin tasarruf eğilimlerini artırarak uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan devlet katkısı ve şartların sağlanması koşuluyla beraber birikime eklenmesiyle toplumun tasarrufa teşvik edilmesini yönlendiren eğilim olarak konut hesabı devlet katkısına dair yönetmelikle değişiklik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlandı.

Coronavirüs destek paketi ve maddi yardımlar nelerdir?

En düşük emekli maaşı 1000 TL’den 1500 TL’ye yükseltildi,

2 milyon 111 bin haneye 1000 TL nakit yardım desteği devreye alındı,

Gıda harcaması, elektrik, su, doğalgaz faturası kira için vatandaşlara temel ihtiyaç desteği paketi sağlayıp 10 bin 6 ay vadesiz 36 ay vadeli olarak kredi ödeneği harekete geçirildi,

Esnafın, vergi ve SGK ödemeleri ertelendi,

KOBİ’lerin kredi ödemeleri ertelendi,

Alacak sigortalarının kapsamı genişletilerek KOBİ’lerin alacakları garanti edildi,

KOBİ’ler için kısa çalışma ödeneği geçerlidir.

Son Güncelleme: 04.04.2020 02:42
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